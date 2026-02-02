Reino Unido emite alerta sobre pancreatite e mortes ligadas a Wegovy e Mounjaro

247 - As autoridades de saúde do Reino Unido divulgaram um alerta sobre a ocorrência de pancreatite grave e mortes associadas ao uso de medicamentos amplamente prescritos para obesidade e diabetes, como Wegovy e Mounjaro. A advertência foi emitida pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), que reforçou a necessidade de vigilância clínica, apesar de classificar os episódios mais severos como incomuns.

De acordo com a MHRA, os registros envolvem fármacos que mimetizam o hormônio intestinal GLP-1, caso do Wegovy, e também medicamentos que imitam um segundo hormônio, o GIP, como o Mounjaro. A agência ressaltou que médicos e pacientes devem estar cientes de que alguns quadros de inflamação do pâncreas evoluíram de forma particularmente grave, o que motivou a atualização do alerta no país.

Os avisos se alinham a orientações semelhantes já adotadas nos Estados Unidos para essa classe de medicamentos, que vem sendo utilizada por um número crescente de pessoas. Estima-se que mais de um quarto dos adultos no mundo se enquadre nos critérios para uso das chamadas canetas emagrecedoras, o que amplia a relevância do monitoramento de efeitos adversos raros, porém potencialmente fatais.

A farmacêutica Novo Nordisk informou que esses medicamentos devem ser utilizados apenas sob supervisão de um profissional de saúde, capaz de orientar os pacientes sobre possíveis efeitos colaterais. A empresa destacou ainda que, segundo sua avaliação, o perfil de benefício-risco dos tratamentos à base de GLP-1 permanece positivo quando usados de forma adequada.

Já a Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, afirmou que a inflamação do pâncreas pode afetar até uma em cada cem pessoas e recomendou que pacientes com histórico de pancreatite conversem com seus médicos antes de iniciar o tratamento. A companhia também declarou que leva a sério todos os relatos relacionados à segurança dos pacientes e que trabalha com os prescritores para assegurar o acesso a informações atualizadas sobre riscos.

Entre 2007 e outubro de 2025, a MHRA recebeu quase 1,3 mil notificações de pancreatite associada a esses medicamentos no Reino Unido. Nesse período, foram registradas 19 mortes e 24 casos de pancreatite necrosante, condição em que ocorre a morte de tecido do pâncreas. Nos últimos cinco anos, cerca de 25 milhões de embalagens desses fármacos foram dispensadas no país.

A agência britânica orienta que pessoas em uso de medicamentos para obesidade procurem atendimento médico ao apresentar dor abdominal intensa e persistente, que pode se irradiar para as costas e vir acompanhada de náuseas e vômitos. Também recomenda que profissionais de saúde questionem pacientes com esses sintomas sobre o uso desses remédios, inclusive quando adquiridos de forma privada, já que podem não constar nos registros do Serviço Nacional de Saúde (NHS).