Ministro do STF Luiz Fux é diagnosticado com pneumonia dupla

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi diagnosticado com pneumonia dupla provocada pelo vírus Influenza. O magistrado apresenta quadro de saúde estável, está em tratamento domiciliar e deverá permanecer afastado das atividades presenciais da Corte ao longo da próxima semana, participando das sessões de forma remota, informa o G1.

Luiz Fux comunicou o presidente do STF, Edson Fachin, sobre a condição de saúde e a necessidade de evitar o comparecimento presencial ao tribunal. A decisão leva em conta o caráter contagioso do vírus, o que motivou o afastamento temporário das sessões físicas, incluindo a cerimônia de reabertura do Ano Judiciário, marcada para a próxima segunda-feira (2).

A solenidade marca a retomada oficial dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 2026 e deve contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (MDB-PB). Mesmo afastado fisicamente, Luiz Fux acompanhará os trabalhos de forma virtual, mantendo suas atividades institucionais dentro das possibilidades médicas recomendadas.

O STF informou que o ministro seguirá em recuperação em casa, sob acompanhamento médico, sem previsão de internação, e que novas atualizações sobre seu estado de saúde poderão ser divulgadas conforme a evolução do quadro clínico.