Ypê prevê R$ 130 milhões para adequar fábrica à Anvisa

247 - A Ypê informou que vai investir R$ 130 milhões para adequar linhas de produção da fábrica de Amparo (SP) aos requisitos definidos em conjunto com a Anvisa, após a agência apontar falhas em etapas críticas do processo produtivo. As informações são da própria empresa e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os relatos foram repercutidos nesta quarta-feira (20) pelo Portal G1.

De acordo com a Ypê, o plano de adequação deve seguir até 2027, mas a companhia afirma que “mais da metade das ações previstas já foi entregue”. A Anvisa suspendeu a produção, a venda e o uso de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com códigos de lote terminados em 1.

A medida teve origem em inspeções realizadas na unidade industrial de Amparo, no interior de São Paulo, em conjunto com órgãos da vigilância sanitária paulista. Segundo a agência, as equipes identificaram problemas nos sistemas de controle de qualidade, equipamentos com sinais de corrosão e falhas no armazenamento de resíduos.

O complexo da Ypê em Amparo é o maior da companhia e reúne oito unidades de fabricação. Duas seguem paralisadas: uma destinada à produção de detergentes e outra voltada a lava-roupas líquidos e desinfetantes. As demais linhas continuam funcionando normalmente.

A empresa informou que cerca de 400 funcionários atuam nos três turnos das plantas afetadas e seguem trabalhando. Segundo a Ypê, a suspensão não gerou demissões.

Consumidores devem guardar produtos

Na noite desta terça-feira (19), a Ypê orientou consumidores a não usar nem descartar os produtos incluídos na medida da Anvisa. A empresa também confirmou que clientes podem solicitar reembolso pelos canais oficiais.

“Aos consumidores que possuam os produtos objeto da medida, a orientação é a de que os itens sejam guardados adequadamente e de que não sejam utilizados nem descartados até novas orientações da Anvisa”, informou a companhia.

A Ypê afirmou ainda que seguirá atendendo consumidores que preferirem devolver os produtos e pedir ressarcimento.

O que diz a Ypê

Em nota, a empresa declarou: “A determinação da Anvisa de 15 de maio estabeleceu que os produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1, elencados na Resolução 1.834/2026, não precisariam mais ser recolhidos neste momento. A orientação é que eles permaneçam guardados até a emissão de novos laudos de laboratórios independentes.”

A companhia acrescentou: “Porém, em alinhamento com a Anvisa e devido ao foco na satisfação dos nossos consumidores, a Ypê seguirá atendendo em seus canais oficiais todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos.”

A empresa também afirmou que considera os produtos seguros com base em análises internas. “A empresa reitera que, de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê, os produtos são seguros para o consumidor. Ainda assim, a companhia propôs para a Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos mesmos e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível.”

Sobre o plano de correção, a Ypê declarou: “A Ypê segue executando em ritmo acelerado o investimento de R$ 130 milhões com o foco em se adequar aos requisitos acordados em colaboração com a Anvisa.”

A companhia encerrou a manifestação afirmando que mantém “compromisso inegociável com a transparência e a saúde de seus consumidores.”