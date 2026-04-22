Acusações contra o Paquistão marcam ataque em Pahalgam

247 - Um ano após o ataque em Pahalgam, que deixou mortos e feridos na região da Caxemira em 2025, novas acusações contra o Paquistão voltaram ao centro do debate internacional, com cobranças por responsabilização e justiça global. As denúncias apontam suposto apoio estatal ao terrorismo e intensificam a pressão por ações concretas da comunidade internacional, segundo informações divulgadas pela agência ANI.

A repercussão do atentado, ocorrido em uma área turística da região, voltou a ganhar destaque com declarações de lideranças internacionais, que reforçam críticas e ampliam o debate sobre violações de direitos humanos e segurança regional, conforme relatado pela mesma fonte.

Declarações reforçam denúncias e cobram ação global

O presidente da Baloch Voice Association e representante balúchi no Conselho de Direitos Humanos da ONU (UNHRC), Munir Mengal, condenou o ataque e relacionou o episódio a um cenário mais amplo de violações. Ele afirmou: “No aniversário do ataque terrorista de Pahalgam, lembramos solenemente os civis inocentes que perderam suas vidas em um ato de violência que chocou o mundo. Esses ataques, que supostamente são patrocinados e apoiados pelo Paquistão e realizados por elementos respaldados pelo Estado, representam uma grave violação da dignidade humana e das normas internacionais”.

Mengal também destacou a situação na província do Baluchistão, apontando denúncias de abusos contínuos. “O povo balúchi continua a enfrentar operações militares, desaparecimentos forçados e práticas profundamente preocupantes de ‘matar e descartar’. Isso reflete um padrão mais amplo de repressão destinado a controlar a região às custas dos direitos humanos fundamentais”, declarou.

Solidariedade às vítimas e críticas à violência

Ao abordar o impacto do atentado, o representante expressou apoio às vítimas e às populações afetadas. “Honramos as vítimas do ataque de Pahalgam e nos solidarizamos com o povo inocente da Caxemira, que também sofreu violência e perdas”, afirmou.

Pressão por responsabilização internacional

Mengal também fez um apelo direto à comunidade internacional por medidas concretas. “Pedimos à comunidade internacional que garanta responsabilização, defenda a justiça e tome medidas para responsabilizar o Paquistão. Aqueles envolvidos na orquestração ou facilitação de tais atos devem ser levados à justiça por meio de processos legais e justos”, disse.

O aniversário do ataque reacende discussões sobre terrorismo, direitos humanos e segurança na região da Caxemira, com organizações e lideranças reforçando a necessidade de ações internacionais mais firmes diante das denúncias apresentadas.