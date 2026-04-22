Ataque em Pahalgam reacende apelos globais contra o terrorismo

247 - O primeiro aniversário do ataque terrorista em Pahalgam, na região de Jammu e Caxemira, reacendeu manifestações de solidariedade às vítimas e renovou cobranças por medidas mais firmes da comunidade internacional no combate ao terrorismo. O episódio, ocorrido em 2025, deixou mortos e feridos, marcando profundamente a população local e reforçando preocupações com a segurança na região.

As declarações foram divulgadas pela agência ANI, que destacou o posicionamento de líderes e ativistas sobre o tema. O atentado, ocorrido em uma área turística conhecida por sua paisagem, foi amplamente condenado dentro e fora da Índia, evidenciando o impacto humano e a persistência da ameaça terrorista no território.

Durante a data simbólica, o presidente do Congresso Mundial Sindhi (WSC), Dr. Lakhu Luhana, destacou a importância de manter viva a memória das vítimas. “No solene primeiro aniversário do ataque em Pahalgam, lembramos com profunda tristeza as vidas inocentes que foram perdidas e as famílias marcadas para sempre por esse ato sem sentido de violência”, afirmou.

Ele também fez uma condenação enfática ao atentado. “Condenamos fortemente esse ataque brutal, que atingiu o próprio coração da humanidade e da convivência pacífica. Tais atos não têm lugar em nenhuma sociedade e devem ser rejeitados de forma inequívoca, independentemente de motivo ou justificativa”, declarou.

Ao expressar solidariedade, Luhana reforçou o compromisso coletivo com a paz. “Hoje, estamos em solidariedade com as vítimas, seus entes queridos e todos os afetados. Renovamos nossa determinação coletiva de defender a paz, a tolerância e a justiça, e de trabalhar incansavelmente contra as forças do ódio e do extremismo”, disse.

O dirigente também apontou preocupações mais amplas relacionadas à segurança regional, mencionando o debate sobre o envolvimento de atores externos no episódio. “As preocupações sobre o papel do Paquistão no ataque em Pahalgam se intensificaram, já que o país tem utilizado regularmente o terrorismo como política de Estado por meio de grupos armados não estatais na região”, afirmou.

Segundo ele, episódios como esse ultrapassam fronteiras locais e representam riscos globais. “Esses incidentes não apenas ameaçam o sul da Ásia, mas também têm implicações mais amplas para o mundo”, acrescentou.

Diante desse cenário, Luhana defendeu uma resposta internacional mais consistente. “É imperativo que a comunidade internacional adote uma abordagem firme e baseada em princípios, fortalecendo os esforços coletivos para prevenir e combater o terrorismo, a fim de evitar uma catástrofe de dimensões globais”, concluiu.

A lembrança das vítimas do ataque segue como um marco simbólico, reforçando a urgência de cooperação internacional contínua para enfrentar o terrorismo e promover estabilidade e segurança duradouras.