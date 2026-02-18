CEO do Google diz que IA é a "maior mudança de nossas vidas" e prevê protagonismo da Índia

247 – O CEO do Google, Sundar Pichai, afirmou nesta quarta-feira que a inteligência artificial representa a “maior mudança de plataforma de nossas vidas” e que a Índia tem tudo para assumir protagonismo global na nova era tecnológica. Indiano de nascimento, Pichai disse que o país está diante de uma “trajetória extraordinária” com a IA e que o Google quer ser parceiro nesse processo.

A notícia foi publicada pela agência ANI, que registrou as falas do executivo durante um evento especial promovido pelo Google nos bastidores do AI-India Impact Summit, realizado em Nova Déli.

Em sua fala, Pichai enquadrou a IA como uma tecnologia com potencial de impacto social e econômico em larga escala. “A IA é a maior mudança de plataforma de nossas vidas e uma das ferramentas mais poderosas para resolver problemas e melhorar vidas em escala planetária”, declarou. Ele listou aplicações que vão de saúde e educação a resiliência comunitária diante de crises, sugerindo que a IA pode ampliar capacidades estatais e acelerar ganhos de produtividade em diversos setores.

O CEO ressaltou que o avanço indiano pode ser particularmente expressivo porque a tecnologia permitiria ao país superar gargalos históricos com rapidez. “Para países como a Índia, a IA apresenta a chance de pular lacunas antigas e criar novas oportunidades”, afirmou, acrescentando que há alta adesão e otimismo em relação às ferramentas de IA em regiões onde existem demandas estruturais não resolvidas.

Google quer ser “parceiro” da Índia na jornada da IA

Ao defender que o Google busca uma relação estratégica de longo prazo com o país, Pichai afirmou: “Acredito que a Índia vai ter uma trajetória extraordinária com a IA, e queremos ser um parceiro.” Ele lembrou que a empresa vem investindo em inteligência artificial há mais de uma década por considerá-la central para sua missão.

A fala de Pichai ganha peso adicional por sua trajetória pessoal. Nascido na Índia, ele destacou a singularidade do momento vivido pelo país e a possibilidade de se tornar um “jogador completo” na cadeia tecnológica. “A Índia é única… posicionada de forma singular neste momento. Acho que tem uma chance de desempenhar um grande papel… a Índia obviamente vai ser um jogador full-stack em IA”, afirmou, defendendo investimentos em pesquisa, conhecimento e instituições.

Infraestrutura e conectividade: o anúncio do India America Connect

Entre os anúncios, Pichai apresentou a iniciativa India America Connect, descrita como um plano para criar novas rotas de cabos submarinos e ampliar a conectividade necessária ao uso intensivo de IA. “Estamos anunciando a iniciativa India America Connect, que entregará novas rotas de cabos submarinos para aumentar a conectividade de IA entre os EUA, a Índia e múltiplas localidades ao longo do Hemisfério Sul”, declarou.

O executivo também citou investimentos já anunciados anteriormente, como um hub de IA de US$ 15 bilhões em Vizag (Visakhapatnam), com capacidade de computação em escala de gigawatts e um novo gateway internacional de cabos submarinos. “Quando estiver concluído, ele trará empregos e os benefícios de IA de ponta para pessoas e empresas em toda a Índia”, disse.

Produtos e uso cotidiano: busca por voz, câmera e o avanço do Gemini

Pichai afirmou que usuários indianos estão entre os maiores adotantes globais de busca por voz e visual, e antecipou melhorias no Search Lite, ferramenta de voz e câmera em tempo real. “Nas próximas semanas, vocês verão um modelo aprimorado que impulsiona o Search Lite… para que mais pessoas possam buscar o que veem em seu próprio idioma”, afirmou, conectando IA a inclusão linguística e acessibilidade.

Ele também destacou o crescimento do Gemini, assistente de IA do Google, e afirmou que a Índia é um dos maiores mercados do aplicativo. “O Gemini… está crescendo rapidamente no mundo, e a Índia está entre nossos maiores mercados. Ele está disponível em 10 idiomas falados na Índia”, disse.

Capacitação: certificado profissional e parceria com a Wadhwani AI

Pichai associou infraestrutura e conectividade à necessidade de qualificação em massa. “Para aproveitar as oportunidades que essa infraestrutura cria, também precisamos investir em pessoas e qualificação”, afirmou. Entre os programas citados, está um novo Google AI Professional Certificate, voltado a ajudar profissionais a aplicar IA no trabalho.

Na Índia, o Google pretende atuar com a Wadhwani AI para alcançar estudantes e profissionais em início de carreira. “Estamos fazendo parceria com a Wadhwani AI para alcançar estudantes e profissionais no início da carreira”, afirmou. O programa será oferecido em inglês e hindi, com previsão de expansão para outros idiomas do país.

DeepMind e governo: “IA de fronteira” para prioridades nacionais

Outro anúncio foi uma parceria entre o Google DeepMind e o governo indiano no âmbito do programa Global National Partnerships. “Isso ampliará o acesso a capacidades de IA de fronteira para prioridades nacionais”, declarou Pichai, indicando cooperação voltada a áreas estratégicas do Estado.

O CEO também citou parceria com Atal Tinkering Labs para levar assistentes de IA generativa a mais de 10 mil escolas e 11 milhões de estudantes, com foco em robótica e programação, reforçando o eixo educacional do plano.

Transformação setorial: saúde, educação e Estado

Pichai disse esperar que “todo setor” seja transformado pela IA e citou um exemplo ligado à saúde: “Estamos fazendo parceria com a AIIMS na Índia… para pacientes inserirem seus sintomas… e a IA cria um relatório para ajudar a auxiliar médicos.” Segundo ele, iniciativas como essa ainda estão em fases iniciais, mas ilustram como a tecnologia pode mudar profundamente o funcionamento de sistemas públicos e privados.

Ao comentar o papel do governo, o CEO defendeu que a IA precisa chegar ao cotidiano das pessoas e não ficar restrita a polos tecnológicos. “Isso significa que você está adotando em todos os setores e de uma forma que o progresso esteja tocando a pessoa média no dia a dia… seja um agricultor, seja um estudante, seja um médico”, disse.

A ANI também registrou que o India AI Impact Summit 2026 busca resultados práticos alinhados a prioridades nacionais, com foco em implementação, coordenação institucional, fortalecimento regulatório, avaliação de prontidão regional para crescimento industrial liderado por IA e aceleração de qualificação e transição da força de trabalho.