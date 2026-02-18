Microsoft acelera investimentos e projeta aplicar US$ 50 bilhões em IA no Sul Global até 2030

247 - A Microsoft informou nesta quarta-feira (18) que está “no caminho” para investir US$ 50 bilhões em inteligência artificial até o fim da década em países do Sul Global. O anúncio foi realizado durante a Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, realizada em Nova Délhi, na Índia, segundo a agência Reuters.

O encontro reúne nesta semana executivos de grandes empresas globais de tecnologia e líderes internacionais, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que desembarcou nesta quarta-feira no país asiático. A partir de quinta-feira (19), Lula participa das discussões sobre segurança e governança da inteligência artificial, tema que vem ganhando centralidade nas disputas econômicas e geopolíticas globais.

A agenda do presidente brasileiro inclui ainda compromissos oficiais com o governo indiano. No sábado (21), Lula será recebido pelo primeiro-ministro Narendra Modi em uma visita de Estado, além de cumprir encontros com lideranças políticas locais.

Segundo a Reuters, a iniciativa da Microsoft busca ampliar a presença e a infraestrutura de inteligência artificial em mercados emergentes, reforçando o papel dessas regiões na nova corrida tecnológica global. O movimento ocorre em um contexto de forte expansão dos investimentos privados em IA, impulsionados pela competição entre grandes corporações.

No Brasil, a empresa já opera novos data centers, fortalecendo sua capacidade de processamento e armazenamento, considerada essencial para aplicações avançadas de inteligência artificial. A estratégia integra uma tendência mais ampla entre as gigantes do setor.

Empresas como Google e Amazon também ampliaram suas projeções e devem investir, juntas, cerca de US$ 650 bilhões em inteligência artificial até 2026, indicando a dimensão da disputa por infraestrutura e liderança tecnológica.

O anúncio em Nova Délhi também se conecta ao avanço da Microsoft no mercado indiano. No ano passado, a companhia já havia divulgado planos de aplicar US$ 17,5 bilhões em IA na Índia, consolidando sua aposta em um dos ecossistemas digitais que mais crescem no mundo e ampliando sua presença em um país considerado estratégico para a expansão de serviços tecnológicos e inovação.