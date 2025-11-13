Chanceler indiano reforça laços com o Brasil em reunião com Mauro Vieira durante encontro do G7
Jaishankar destaca avanços na parceria bilateral e busca ampliar cooperação em comércio, tecnologia, saúde e investimentos
247 - O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, ampliou sua atuação diplomática durante a reunião dos chanceleres do G7 realizada em Niagara, no Canadá. As informações foram publicadas inicialmente pela agência ANI, que detalhou os encontros do chefe da diplomacia indiana com autoridades da Alemanha, França, Reino Unido e do Brasil.
O diálogo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, teve papel central na agenda do chanceler indiano. Jaishankar destacou o avanço recente da relação bilateral e a disposição de aprofundar a cooperação entre os dois países em áreas estratégicas. Em mensagem divulgada na plataforma X, ele afirmou: “Bom ver o chanceler Mauro Vieira do Brasil esta tarde. Reconhecemos o progresso recente da nossa cooperação bilateral. Estamos explorando ativamente oportunidades para ampliar o comércio, os investimentos, a saúde e a cooperação tecnológica.”
A reunião ocorreu em um momento de fortalecimento das relações entre Índia e Brasil, que buscam intensificar parcerias econômicas, científicas e de inovação, além de aprofundar o diálogo político em questões globais. O encontro foi considerado produtivo por ambos os lados, abrindo caminho para novas iniciativas conjuntas.
Além da conversa com o chanceler brasileiro, Jaishankar se reuniu com Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, com quem tratou do avanço da parceria estratégica, das relações Índia-União Europeia e de temas geopolíticos como Oriente Médio, Indo-Pacífico e Afeganistão. Na publicação, ele declarou: “Ótimo encontrar o ministro Johann Wadephul da Alemanha hoje em Niagara. Discutimos o avanço da nossa Parceria Estratégica e as relações Índia-União Europeia. Trocamos visões sobre o Oriente Médio, o Indo-Pacífico e o Afeganistão.”
Em encontro com o ministro francês Jean-Noël Barrot, o chanceler indiano afirmou que ambos revisaram os principais pontos da cooperação bilateral e trataram do fortalecimento da atuação conjunta em fóruns internacionais. Jaishankar escreveu: “Foi bom encontrar o ministro Jean-Noël Barrot da França. Revisamos nossa Parceria Estratégica e discutimos o aprofundamento da cooperação em formatos multilaterais e plurilaterais.”
A agenda do diplomata indiano incluiu ainda uma reunião com a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper. Ambos reafirmaram o compromisso com a Visão Índia–Reino Unido 2035, que orienta o aprofundamento da cooperação estratégica entre os dois países. Segundo Jaishankar: “Foi bom encontrar a secretária de Relações Exteriores Yvette Cooper à margem da reunião dos chanceleres do G7 no Canadá. Reconhecemos o impulso positivo em nossas relações e reafirmamos a Visão Índia–Reino Unido 2035 para aprofundar a cooperação em áreas-chave.”
Jaishankar participa do encontro do G7 entre 11 e 13 de novembro, atendendo a convite da ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand. A reunião reúne os ministros de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia, além de países convidados como Índia, Brasil, Austrália, Arábia Saudita, México, Coreia do Sul, África do Sul e Ucrânia, reforçando o papel crescente da Índia na articulação dos interesses do Sul Global em fóruns multilaterais.