China consolida erradicação da pobreza e impulsiona prosperidade com expansão da classe média, diz Leonardo Attuch

247 – A erradicação da pobreza extrema na China representa uma das mais profundas transformações sociais do século XXI e inaugura uma nova etapa de prosperidade sustentada, marcada pela expansão acelerada da classe média. A avaliação é do jornalista Leonardo Attuch, editor-responsável do Brasil 247, em entrevista ao programa Voices of Global South, da CGTN.

Fui questionado pela TV chinesa CGTN sobre como vejo a redução da pobreza na China e por que acredito que os ganhos são sustentáveis e permanecerão no longo prazo. https://t.co/oeKJA5Ac5n April 26, 2026

Com base em suas visitas ao país, Attuch enfatizou que os avanços chineses não são conjunturais, mas estruturais e permanentes. Segundo ele, o modelo adotado pela China foi desenhado justamente para consolidar esses ganhos ao longo do tempo, impedindo retrocessos sociais.

"A conquista da China ao eliminar a pobreza extrema é uma das transformações sociais mais significativas deste século", afirmou. Para ele, o mais relevante é que o país construiu um sistema sólido para garantir que a população não volte à condição de vulnerabilidade.

Transformação estrutural e superação definitiva da pobreza

Attuch destacou que o combate à pobreza na China não foi tratado como assistência pontual, mas como uma transformação profunda da economia. O processo envolveu investimentos massivos em infraestrutura, desenvolvimento industrial local, inclusão digital e forte coordenação do Estado.

"A redução da pobreza na China não foi tratada como caridade, mas como uma transformação estrutural da economia", afirmou.

Segundo ele, os resultados são visíveis no cotidiano do país. “De fato, o que mais impressiona hoje é que já não se vê pobreza na China da forma como ainda está presente em muitas partes do mundo”, disse.

Essa mudança, de acordo com Attuch, indica que a pobreza deixou de ser um fenômeno generalizado, dando lugar a uma nova realidade social baseada na inclusão produtiva.

Expansão da classe média redefine a economia chinesa

O aspecto mais marcante da China contemporânea, segundo o jornalista, é o crescimento acelerado de uma classe média dinâmica e cada vez mais próspera.

"Em vez disso, o que se destaca é a rápida expansão de uma classe média dinâmica e cada vez mais próspera", afirmou.

Para Attuch, essa transformação não apenas eleva o padrão de vida da população, mas também cria novas oportunidades econômicas em escala global. Países como o Brasil podem se beneficiar diretamente desse processo, ampliando exportações de bens e serviços para um mercado consumidor em expansão.

Planejamento de longo prazo garante sustentabilidade

Outro ponto destacado por Attuch é a capacidade da China de sustentar políticas públicas de longo prazo, sem interrupções decorrentes de ciclos políticos.

"Programas não são interrompidos por ciclos políticos, e há uma forte integração entre os governos central e locais", observou.

Ele ressaltou que essa continuidade permite a implementação de estratégias consistentes, com foco em resultados duradouros e na melhoria constante das condições de vida da população.

Desenvolvimento com base em oportunidades reais

Durante suas visitas, Attuch também observou que os programas de redução da pobreza estão diretamente vinculados à criação de oportunidades econômicas concretas, como empregos, infraestrutura logística e conectividade.

"Nas regiões que visitei, ficou claro que a redução da pobreza estava ligada a oportunidades econômicas reais — empregos, logística e conectividade — e não apenas a assistência temporária", afirmou.

Para ele, esse modelo é decisivo para garantir que os avanços sociais sejam sustentáveis no longo prazo.

Um modelo para o mundo em desenvolvimento

Na avaliação de Attuch, a experiência chinesa demonstra que a erradicação da pobreza em larga escala é possível quando há vontade política, planejamento estratégico e investimento em capacidade produtiva.

"A experiência da China mostra que a redução da pobreza em grande escala é possível quando há vontade política, planejamento estratégico e investimento na capacidade produtiva", concluiu.

Segundo ele, trata-se de um modelo que oferece lições importantes para países em desenvolvimento, especialmente na construção de políticas públicas voltadas à inclusão social e ao crescimento econômico sustentável.