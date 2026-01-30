Cidades chinesas transformam resíduos em recursos para um futuro mais verde

247 - Wang Aifen começa o dia com um gesto simples de vida sustentável: coloca um saco de resíduos em uma lixeira inteligente de separação, enquanto o celular vibra com a mensagem: “Seu descarte foi registrado”. Com esse aviso no telefone, o lixo dela inicia sua jornada digital, rastreado até uma usina de geração de energia a partir de resíduos em Hangzhou, polo tecnológico na província de Zhejiang, no leste da China. As informações foram publicadas pela agência Xinhua.

No passado, operadores do sistema de gestão de resíduos precisavam monitorar manualmente fornos barulhentos, uma tarefa exaustiva e imprecisa. Hoje, eles acompanham uma grande tela, onde inteligência artificial e nove sensores de temperatura orientam a incineração em tempo real, aumentando a eficiência e reduzindo drasticamente emissões nocivas, como as dioxinas.

“É uma metamorfose”, disse Zheng Rendong, ex-engenheiro de aterro sanitário que testemunhou uma revolução que transforma lixo em energia para residências, gás para redes municipais e matérias-primas que retornam às linhas de produção.

Somente em 2024, a eletricidade gerada a partir de resíduos em Hangzhou atingiu 2,3 bilhões de quilowatts-hora, o que significa que uma em cada 50 unidades de quilowatts-hora usadas nas casas veio do lixo.

Esse é um passo importante no ambicioso avanço da China rumo às cidades de “resíduo zero”, combinando inovação digital, economia circular e mobilização comunitária para transformar um desafio em motor de crescimento sustentável.

Soluções inteligentes

Hangzhou, com uma produção econômica anual superior a 2 trilhões de yuans (cerca de 287 bilhões de dólares) e uma população de mais de 12,6 milhões de habitantes, foi selecionada em 2026 como uma das “20 Cidades Rumo ao Resíduo Zero” pelo Conselho Consultivo sobre Resíduo Zero do secretário-geral das Nações Unidas.

A cidade se destacou por seu forte compromisso com o resíduo zero e por suas contribuições para o avanço de soluções de gestão de resíduos inclusivas, sustentáveis e inovadoras, segundo o conselho.

Em Hangzhou, o lixo agora carrega um “passaporte digital”. A Huge Recycle, empresa localizada no distrito de Yuhang e responsável pela recuperação e reciclagem de resíduos domésticos, opera uma rede inteligente de reciclagem. Dados de todas as etapas — da coleta nas residências, passando pela separação e processamento, até a entrega aos parceiros finais — são enviados em tempo real para a plataforma inteligente de gestão da empresa.

Os moradores são incentivados a colocar caixas usadas, garrafas e outros recicláveis em sacolas de coleta específicas e agendar a retirada online. Coletores da empresa chegam rapidamente, escaneiam os itens e enviam os dados, permitindo que os moradores ganhem imediatamente pontos ecológicos resgatáveis, que podem ser trocados por produtos.

“Os principais desafios eram a baixa participação. Nossa solução? Tornar o processo simples e recompensador”, afirmou Hu Shaoping, vice-presidente da empresa. Desde o lançamento, o sistema realizou mais de 21 milhões de coletas em Yuhang, recolhendo quase 600 mil toneladas de resíduos domésticos.

No departamento de gestão urbana de Hangzhou, uma plataforma digital mapeia todo o sistema de resíduos da cidade, abrangendo 10.806 pontos de coleta, 1.785 veículos de limpeza urbana, 10 usinas de incineração e 14 instalações de tratamento de resíduos orgânicos.

O modelo agora se espalha além de Hangzhou. No distrito de Xuhui, em Xangai, um mapa digital em tempo real acompanha centenas de locais de descarte, monitorando volumes de resíduos separados e taxas de reciclagem.

Várias grandes cidades, incluindo Xangai, Shenzhen e Guangzhou, já estão processando resíduos domésticos com soluções inteligentes, disse Yan Jianhua, professor da Faculdade de Engenharia de Energia da Universidade de Zhejiang. Com os aterros sanitários fora de uso, algumas cidades estão transformando antigos locais para melhorar o meio ambiente e recuperar recursos valiosos, acrescentou.

Fechando o ciclo: de fardo a motor

Como muitas cidades em rápido desenvolvimento ao redor do mundo, Hangzhou costumava lidar com enormes volumes de resíduos e capacidade insuficiente de processamento. Em 2013, suas áreas urbanas geraram mais de 3 milhões de toneladas de resíduos domésticos. Se empilhados sobre um campo de futebol padrão, eles alcançariam pelo menos 400 metros de altura, mais alto que um prédio de 140 andares.

O ponto de virada veio em 2018, quando Zheng Rendong e seus colegas lançaram um moderno parque ecoindustrial da Hangzhou Linjiang Environmental Energy Co., Ltd. Até o fim de 2020, a instalação era capaz de processar 2 milhões de toneladas de resíduos domésticos por ano, gerando mais de 1 bilhão de quilowatts-hora de eletricidade e transformando a escória resultante em materiais de construção ecológicos.

Passo a passo, o lixo foi transformado de fardo em impulsionador de uma economia circular completa.

No distrito de Fuyang, em Hangzhou, um local de mineração com séculos de história foi transformado em um parque ecológico onde nove empresas realizam simbiose industrial. O vapor da incineração de resíduos aquece uma empresa vizinha, economizando 2 milhões de yuans por ano. Resíduos alimentares, após a extração de óleo e biogás, são usados para alimentar larvas de mosca-soldado-negra, produzindo ração animal de alto teor proteico. O valor de produção do parque deve ter atingido 1,3 bilhão de yuans em 2025.

“É uma reconstrução do sistema, não apenas uma atualização tecnológica”, disse Cai Guoqiang, vice-diretor do Departamento de Ecologia e Meio Ambiente de Hangzhou. Como resultado, 71,8% dos resíduos domésticos da cidade são reciclados e mais de 98% dos resíduos sólidos industriais gerais tornaram-se úteis.

Da mesma forma, o Parque Industrial de Suzhou, na província de Jiangsu, no leste da China, conectou sete instalações — do tratamento de resíduos à geração de energia — em um ecossistema simbiótico, criando uma cadeia industrial autossuficiente que transforma resíduos em recursos e energia.

Participação pública

A verdadeira transformação exige adesão pública, muitas vezes a parte mais difícil. No mercado de roupas de Sijiqing, em Hangzhou, uma comerciante que antes descartava slogans verdes como conversa vazia agora adotou embalagens biodegradáveis e medidas de redução de resíduos. Ela disse que o volume de lixo caiu significativamente, observando que o número de lixeiras no mercado foi reduzido de 40 para 20.

De salas de aula de “resíduo zero” a vilarejos que transformam resíduos de cozinha em fertilizante para peônias, hábitos verdes estão se tornando parte da vida cotidiana.

Em Xangai, a separação obrigatória de resíduos, que era uma novidade desde seu lançamento em 2019, agora é um hábito para milhões de moradores.

Essas inovações locais agora estão sendo ampliadas, apoiadas por marcos nacionais de políticas públicas. No início de janeiro, a China divulgou um plano de ação para alcançar um aumento significativo na capacidade de tratamento de resíduos sólidos nos próximos cinco anos, como parte de seus esforços mais amplos para impulsionar uma transição verde abrangente na economia e na sociedade.

Enquanto isso, as recomendações do Comitê Central do Partido Comunista da China para a formulação do 15º Plano Quinquenal (2026–2030) propuseram iniciativas para o tratamento abrangente de resíduos sólidos, intensificação da prevenção e controle de riscos ambientais e avanços substanciais no tratamento de novos poluentes.

“Engajar todos em práticas circulares de baixo carbono não é uma tarefa simples”, disse Zhou Shifeng, vice-diretor do Instituto de Desenvolvimento e Planejamento de Zhejiang. “Isso exige esforços persistentes e coordenados.”