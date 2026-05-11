Modi defende volta de restrições da pandemia para reduzir gastos em meio à crise no Oriente Médio

247 – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu a retomada de práticas adotadas durante a pandemia de Covid-19, como trabalho remoto, reuniões virtuais e videoconferências, diante dos impactos econômicos da crise no Oriente Médio.

Segundo a agência TASS, Modi afirmou em discurso em Hyderabad que a Índia precisa reduzir a dependência de importações de energia e preservar suas reservas em moeda estrangeira.

"Durante a pandemia do coronavírus, trabalhamos de casa, realizamos reuniões virtuais e videoconferências. Nós nos acostumamos a isso. A necessidade do momento é voltar a esses métodos", disse o primeiro-ministro.

Modi também pediu que a população indiana reveja hábitos de consumo, especialmente entre a classe média. Ele criticou a popularização de casamentos, viagens e férias no exterior.

"Entre a classe média, a cultura de casamentos no exterior, viagens ao exterior e férias no exterior está se tornando generalizada. Devemos decidir que, durante esta crise, devemos adiar viagens ao exterior por pelo menos um ano", afirmou.

O premiê também recomendou que os cidadãos evitem comprar ouro durante feriados ao longo de um ano, como parte de um esforço nacional de contenção de gastos externos.

Outro ponto central do discurso foi a economia de combustíveis. Modi destacou que gasolina, diesel e gás são importados e, por isso, devem ser usados com moderação.

"Agora, gasolina, diesel e gás devem ser usados com grande contenção. Importamos esses recursos energéticos do exterior, por isso devemos nos esforçar para usar apenas as quantidades necessárias", disse.

O primeiro-ministro incentivou ainda o uso de metrô, transporte público, caronas compartilhadas e ferrovias para o transporte de cargas.

"Usem o metrô onde ele existe, organizem caronas no mesmo trajeto e usem ferrovias para o transporte de cargas. Tudo isso reduzirá a dependência de gasolina e diesel e, portanto, a dependência de moeda estrangeira", afirmou Modi.

Ao final, o líder indiano defendeu que o país adote medidas de austeridade em resposta ao cenário internacional. "Durante uma crise global como a causada pelo conflito na Ásia Ocidental, devemos tomar decisões que coloquem o país em primeiro lugar", concluiu.