Modi destaca ‘liderança inspiradora de Lula’ e elenca setores beneficiados por acordos entre Brasil e Índia

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou neste sábado (21) a “liderança inspiradora do presidente Lula” durante agenda oficial da delegação brasileira no país asiático, onde os dois governos reestruturaram a cooperação bilateral em cinco eixos: Defesa e Segurança, Segurança Alimentar e Nutricional, Transição Energética e Mudança do Clima, Transformação Digital e Tecnologias Emergentes, e Parcerias Industriais em Áreas Estratégicas.

“A Índia tem a honra de receber o Presidente Lula e sua delegação, que inclui ministros ilustres e líderes empresariais”, escreveu Modi na rede social X. “As relações entre Índia e Brasil têm se beneficiado há muito tempo da visão e da liderança inspiradora do Presidente Lula. Sua presença na Cúpula de IA também injetou nova energia em nossa parceria estratégica. Nossas conversas abrangeram toda a gama da amizade entre Índia e Brasil em diversos setores”.

De acordo com o primeiro-ministro, as conversas entre representantes dos dois países “se concentraram em maneiras de aprofundar a parceria comercial entre a Índia e o Brasil”. “Estamos comprometidos em levar o comércio bilateral muito além de US$ 20 bilhões nos próximos cinco anos. Nossos países também trabalharão em estreita colaboração em áreas como tecnologia, inovação, infraestrutura pública digital, inteligência artificial, semicondutores e muito mais. Isso beneficiará a população de nossa nação”.

Estatísticas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado por Geraldo Alckmin, afirmou que o comércio entre Brasil e Índia alcançou US$ 15 bilhões em 2025.

A cifra representou o maior valor da série histórica, com alta de 25,5% em relação ao ano anterior. Os dois países já tinham criado a meta de alcançar US$ 20 bilhões em comércio até 2030.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, disse na última quinta-feira (19) que o fluxo comercial entre os dois países tem potencial para chegar a US$ 100 bilhões.

Acordos assinados

Declaração Conjunta sobre Parceria Digital para o Futuro.

Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas do Governo da República da Índia e o Ministério de Minas e Energia do Brasil sobre Cooperação no Campo de Elementos de Terras Raras e Minerais Críticos.

Acordo de Cooperação Bilateral entre o Conselho de Pesquisa Científica e Industrial da Índia (CSIR) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) para Acesso à Biblioteca Digital de Conhecimento Tradicional (TKDL).

Memorando de Entendimento entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Central de Controle de Padrões de Medicamentos, Diretoria-Geral de Serviços de Saúde (CDSCO/DGHS), Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar, Governo da Índia.

Memorando de Entendimento para Cooperação no Setor Postal entre o Ministério das Comunicações do Brasil e o Departamento de Correios, Ministério das Comunicações, Governo da República da Índia.

Memorando de Entendimento entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil e o Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Índia sobre Cooperação no Campo das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Memorando de Entendimento entre o Ministério do Aço da Índia e o Ministério das Minas e Energia do Brasil no Campo da Mineração para a Cadeia de Suprimentos do Aço.

Memorando de Entendimento sobre o Uso de Certificados Eletrônicos de Origem entre o Brasil e a Índia.



