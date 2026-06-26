NDB estreia no mercado de Macau com emissão de título Lotus de US$ 50 milhões

247 – O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira multilateral criada pelos países do BRICS, realizou sua primeira emissão de título no mercado de Macau, Região Administrativa Especial da China. A operação foi precificada em 24 de junho de 2026 e representa um novo passo na estratégia do banco para diversificar suas fontes de captação e ampliar sua presença em diferentes mercados financeiros.

A emissão, no valor de US$ 50 milhões, foi estruturada como uma nota de taxa flutuante de três anos, com remuneração equivalente à taxa SOFR acrescida de 30 pontos-base. O título foi emitido no âmbito do programa Euro Medium Term Note (EMTN) de US$ 50 bilhões do NDB, uma plataforma que permite ao banco acessar investidores internacionais por meio de diferentes moedas, prazos e estruturas financeiras.

Primeira emissão do NDB em Macau

A operação marca a primeira vez em que o Novo Banco de Desenvolvimento emite um título em Macau. O instrumento foi lançado no formato de Lotus Bond, denominação associada ao mercado local, com custódia no Macao Central Securities Depository (MCSD), o depositário central de valores mobiliários de Macau.

A colocação foi organizada pelo Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited, braço local do ICBC, um dos maiores bancos da China. A presença da instituição chinesa na estruturação da operação reforça a importância de Macau como plataforma financeira conectada ao mercado chinês e ao sistema internacional de capitais.

Diversificação das fontes de financiamento

Para o NDB, a estreia no mercado de Lotus Bonds representa um avanço relevante em sua estratégia de captação. Ao acessar novas jurisdições e instrumentos financeiros, o banco busca ampliar sua base de investidores, reduzir a dependência de mercados tradicionais e fortalecer sua capacidade de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

A diversificação das fontes de financiamento é considerada fundamental para bancos multilaterais de desenvolvimento, especialmente em um cenário global marcado por juros elevados, maior competição por recursos e crescente demanda por investimentos em transição energética, infraestrutura urbana, transportes, saneamento e adaptação climática.

Com a emissão em Macau, o NDB sinaliza que pretende ampliar sua atuação nos mercados asiáticos e consolidar sua presença em praças financeiras estratégicas. A operação também reforça o papel da China como um dos principais polos de articulação financeira do banco, que nasceu no âmbito do BRICS e tem sede em Xangai.

Banco dos BRICS amplia presença internacional

Criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Novo Banco de Desenvolvimento tem como missão mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e países em desenvolvimento.

Desde sua fundação, o NDB tem buscado se consolidar como uma alternativa complementar às instituições financeiras multilaterais tradicionais. A proposta do banco é oferecer financiamento a projetos estratégicos, com foco nas necessidades dos países do Sul Global e em uma agenda de desenvolvimento mais alinhada às prioridades de economias emergentes.

Em 2021, o banco iniciou sua expansão para além dos membros fundadores, recebendo os primeiros países não fundadores em sua base acionária. Atualmente, segundo o NDB, a instituição conta com dez países-membros, o que reforça sua ambição de se tornar uma plataforma mais ampla de cooperação entre economias emergentes e países em desenvolvimento.

Operação reforça papel de Macau como plataforma financeira

A emissão do título Lotus também tem significado para Macau, que busca ampliar sua relevância como centro financeiro internacional, especialmente em operações conectadas à China e aos países emergentes. Ao escolher Macau para sua primeira emissão desse tipo, o NDB contribui para fortalecer a integração da região ao mercado global de capitais.

O uso do Macao Central Securities Depository na custódia da operação indica ainda a intenção de aproveitar a infraestrutura financeira local para emissões internacionais. Para investidores, títulos de bancos multilaterais costumam ser vistos como instrumentos de perfil institucional, vinculados a entidades com mandato de desenvolvimento e atuação supranacional.

NDB fortalece instrumentos para financiar infraestrutura

A emissão de US$ 50 milhões não é expressiva apenas pelo valor financeiro, mas principalmente por seu caráter inaugural. Ao abrir um novo canal de captação, o NDB amplia sua flexibilidade para estruturar futuras operações e reforça sua capacidade de apoiar projetos de longo prazo.

O banco tem como uma de suas prioridades o financiamento de infraestrutura sustentável, uma área considerada decisiva para o crescimento econômico de países emergentes. Rodovias, ferrovias, energia limpa, saneamento, logística, conectividade digital e projetos urbanos exigem volumes elevados de recursos e prazos compatíveis com investimentos de maturação prolongada.

Nesse contexto, o acesso a diferentes mercados financeiros permite ao NDB captar recursos em condições mais variadas e ampliar sua capacidade de resposta às demandas dos países-membros. Para o Brasil e demais integrantes do BRICS, o fortalecimento do banco representa uma ferramenta adicional para viabilizar investimentos estratégicos e reduzir gargalos históricos de infraestrutura.

Uma plataforma do Sul Global

A operação em Macau ocorre em um momento em que o NDB busca reforçar sua identidade como banco de desenvolvimento voltado às prioridades do Sul Global. A ampliação da base de membros, a diversificação das moedas e instrumentos de captação e a presença em novos mercados fazem parte de uma estratégia de consolidação institucional.

Ao estrear no mercado de Lotus Bonds, o banco dos BRICS mostra que pretende combinar inovação financeira, expansão geográfica e fortalecimento de sua missão original: mobilizar recursos para o desenvolvimento de economias emergentes e países em desenvolvimento.

A emissão inaugural em Macau, portanto, vai além de uma operação financeira pontual. Ela simboliza o avanço do NDB em direção a uma atuação mais diversificada, internacionalizada e conectada às novas dinâmicas do sistema financeiro global.