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      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
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      NDB estreia no mercado de Macau com emissão de título Lotus de US$ 50 milhões

      Banco dos BRICS amplia fontes de financiamento com operação inédita em Macau, na China, reforçando sua presença em novos mercados

      Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS (Foto: Aly Song/Reuters)
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      247 – O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira multilateral criada pelos países do BRICS, realizou sua primeira emissão de título no mercado de Macau, Região Administrativa Especial da China. A operação foi precificada em 24 de junho de 2026 e representa um novo passo na estratégia do banco para diversificar suas fontes de captação e ampliar sua presença em diferentes mercados financeiros.

      A emissão, no valor de US$ 50 milhões, foi estruturada como uma nota de taxa flutuante de três anos, com remuneração equivalente à taxa SOFR acrescida de 30 pontos-base. O título foi emitido no âmbito do programa Euro Medium Term Note (EMTN) de US$ 50 bilhões do NDB, uma plataforma que permite ao banco acessar investidores internacionais por meio de diferentes moedas, prazos e estruturas financeiras.

      Primeira emissão do NDB em Macau

      A operação marca a primeira vez em que o Novo Banco de Desenvolvimento emite um título em Macau. O instrumento foi lançado no formato de Lotus Bond, denominação associada ao mercado local, com custódia no Macao Central Securities Depository (MCSD), o depositário central de valores mobiliários de Macau.

      A colocação foi organizada pelo Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited, braço local do ICBC, um dos maiores bancos da China. A presença da instituição chinesa na estruturação da operação reforça a importância de Macau como plataforma financeira conectada ao mercado chinês e ao sistema internacional de capitais.

      Diversificação das fontes de financiamento

      Para o NDB, a estreia no mercado de Lotus Bonds representa um avanço relevante em sua estratégia de captação. Ao acessar novas jurisdições e instrumentos financeiros, o banco busca ampliar sua base de investidores, reduzir a dependência de mercados tradicionais e fortalecer sua capacidade de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

      A diversificação das fontes de financiamento é considerada fundamental para bancos multilaterais de desenvolvimento, especialmente em um cenário global marcado por juros elevados, maior competição por recursos e crescente demanda por investimentos em transição energética, infraestrutura urbana, transportes, saneamento e adaptação climática.

      Com a emissão em Macau, o NDB sinaliza que pretende ampliar sua atuação nos mercados asiáticos e consolidar sua presença em praças financeiras estratégicas. A operação também reforça o papel da China como um dos principais polos de articulação financeira do banco, que nasceu no âmbito do BRICS e tem sede em Xangai.

      Banco dos BRICS amplia presença internacional

      Criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Novo Banco de Desenvolvimento tem como missão mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e países em desenvolvimento.

      Desde sua fundação, o NDB tem buscado se consolidar como uma alternativa complementar às instituições financeiras multilaterais tradicionais. A proposta do banco é oferecer financiamento a projetos estratégicos, com foco nas necessidades dos países do Sul Global e em uma agenda de desenvolvimento mais alinhada às prioridades de economias emergentes.

      Em 2021, o banco iniciou sua expansão para além dos membros fundadores, recebendo os primeiros países não fundadores em sua base acionária. Atualmente, segundo o NDB, a instituição conta com dez países-membros, o que reforça sua ambição de se tornar uma plataforma mais ampla de cooperação entre economias emergentes e países em desenvolvimento.

      Operação reforça papel de Macau como plataforma financeira

      A emissão do título Lotus também tem significado para Macau, que busca ampliar sua relevância como centro financeiro internacional, especialmente em operações conectadas à China e aos países emergentes. Ao escolher Macau para sua primeira emissão desse tipo, o NDB contribui para fortalecer a integração da região ao mercado global de capitais.

      O uso do Macao Central Securities Depository na custódia da operação indica ainda a intenção de aproveitar a infraestrutura financeira local para emissões internacionais. Para investidores, títulos de bancos multilaterais costumam ser vistos como instrumentos de perfil institucional, vinculados a entidades com mandato de desenvolvimento e atuação supranacional.

      NDB fortalece instrumentos para financiar infraestrutura

      A emissão de US$ 50 milhões não é expressiva apenas pelo valor financeiro, mas principalmente por seu caráter inaugural. Ao abrir um novo canal de captação, o NDB amplia sua flexibilidade para estruturar futuras operações e reforça sua capacidade de apoiar projetos de longo prazo.

      O banco tem como uma de suas prioridades o financiamento de infraestrutura sustentável, uma área considerada decisiva para o crescimento econômico de países emergentes. Rodovias, ferrovias, energia limpa, saneamento, logística, conectividade digital e projetos urbanos exigem volumes elevados de recursos e prazos compatíveis com investimentos de maturação prolongada.

      Nesse contexto, o acesso a diferentes mercados financeiros permite ao NDB captar recursos em condições mais variadas e ampliar sua capacidade de resposta às demandas dos países-membros. Para o Brasil e demais integrantes do BRICS, o fortalecimento do banco representa uma ferramenta adicional para viabilizar investimentos estratégicos e reduzir gargalos históricos de infraestrutura.

      Uma plataforma do Sul Global

      A operação em Macau ocorre em um momento em que o NDB busca reforçar sua identidade como banco de desenvolvimento voltado às prioridades do Sul Global. A ampliação da base de membros, a diversificação das moedas e instrumentos de captação e a presença em novos mercados fazem parte de uma estratégia de consolidação institucional.

      Ao estrear no mercado de Lotus Bonds, o banco dos BRICS mostra que pretende combinar inovação financeira, expansão geográfica e fortalecimento de sua missão original: mobilizar recursos para o desenvolvimento de economias emergentes e países em desenvolvimento.

      A emissão inaugural em Macau, portanto, vai além de uma operação financeira pontual. Ela simboliza o avanço do NDB em direção a uma atuação mais diversificada, internacionalizada e conectada às novas dinâmicas do sistema financeiro global.

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