Paquistão transforma vulnerabilidade em ativo diplomático

Javairyah Aatif, Brasil de Fato - A mediação do Paquistão pode, em última análise, revelar-se historicamente significativa sem, por isso, se tornar estruturalmente transformadora. Esse paradoxo é comum às potências intermediárias que atuam durante períodos de transição sistêmica, escreve Javairyah Kulthum Aatif.

Na história diplomática, a denominação de um processo é importante porque transforma a geografia em infraestrutura política. Genebra, Oslo e Doha se tornaram mais do que simples locais de encontro; evoluíram para arquiteturas reconhecidas por meio das quais as negociações adquiriram continuidade, legitimidade e memória. A tentativa de Islamabad de associar seu nome ao diálogo entre os EUA e o Irã sugere um cálculo estratégico semelhante. O Paquistão tentou se institucionalizar como um nó necessário dentro de uma ordem internacional que está passando por rupturas e crises. Estados tratados principalmente como riscos à segurança raramente se posicionam de forma vantajosa nas cadeias de abastecimento estratégicas, na competição por minerais críticos ou nas arquiteturas de conectividade emergentes. Ao demonstrar utilidade geopolítica durante uma das crises mais perigosas da década, o Paquistão tentou se reposicionar de um Estado de segurança periférico para um pivô politicamente útil, operando em sistemas econômicos e estratégicos que se sobrepõem.

Poucos Estados estão tão intimamente entrelaçados à arquitetura de segurança, energia e mão de obra do Golfo quanto o Paquistão. Sua economia depende fortemente dos hidrocarbonetos do Golfo, sua balança de pagamentos é estabilizada pelas remessas provenientes dos mercados de trabalho do Golfo e sua fronteira ocidental fica diretamente adjacente a uma das fissuras geopolíticas mais voláteis do mundo. Islamabad importa quase 90% de seu petróleo do Oriente Médio e mantém reservas estratégicas e comerciais para menos de um mês de consumo, o que o deixa extremamente vulnerável a interrupções no abastecimento e à volatilidade dos preços.

À medida que os preços do petróleo ultrapassavam os US$ 100 por barril durante a escalada do conflito, economistas alertaram que cada aumento adicional de US$ 10 poderia elevar a conta anual de petróleo do Paquistão em cerca de US$ 1,5 bilhão a 2 bilhões, exercendo pressão imediata sobre a conta corrente e as necessidades de financiamento externo. O mesmo confronto ameaçava os sistemas de mão de obra do Golfo, que sustentam os fluxos de remessas para o Paquistão, que continuam sendo um dos principais pilares estabilizadores das reservas internacionais do país. Simultaneamente, Islamabad enfrentava custos crescentes de frete, insegurança marítima ao redor do Estreito de Ormuz e a possibilidade de a instabilidade se espalhar através da fronteira iraniana para o Baluchistão. A mediação, portanto, surgiu menos do idealismo diplomático do que da necessidade imperativa de impedir que a desordem regional se espalhasse para a economia política interna do Paquistão.

Além de suas urgências políticas e econômicas, o papel do Paquistão na crise também se encaixa em um padrão histórico muito mais longo, no qual Islamabad repetidamente transformou a exposição geopolítica em utilidade diplomática durante períodos de intensas rupturas geopolíticas. Em julho de 1971, o então conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Henry Kissinger, viajou secretamente de Islamabad a Pequim por meio de um canal facilitado pelo presidente paquistanês Yahya Khan, ajudando a quebrar mais de duas décadas de relações congeladas entre a China e os EUA.

Durante a invasão soviética do Afeganistão, o Paquistão atuou simultaneamente como principal canal para a assistência dos EUA às forças de resistência afegãs e como participante nas negociações de Genebra apoiadas pela ONU. Décadas mais tarde, quando os Estados Unidos e o Talibã assinaram o Acordo de Doha em 2020, o papel de intermediário do Paquistão voltou a ficar evidente. Esses episódios refletiram mais do que oportunismo diplomático. Eles revelaram uma condição geopolítica recorrente, na qual a localização e as dependências externas do Paquistão repetidamente o posicionaram na interseção de confrontos estratégicos mais amplos.

O que o Centro de Cooperação Internacional descreve como a tradição paquistanesa de “diplomacia de ponte” é, portanto, menos uma questão de idealismo diplomático do que uma adaptação estrutural à geografia. Os esforços de mediação do Paquistão em 2026 representam uma continuidade desse comportamento estratégico de longo prazo, ao mesmo tempo em que se alinham com a visão da Política de Segurança Nacional de Islamabad de uma região segura e conectada.

O Paquistão mantém canais de comunicação com Washington, Teerã, Pequim e as capitais do Golfo não porque possua influência hegemônica, mas porque sua posição estratégica exige um equilíbrio contínuo entre sistemas regionais que se sobrepõem. O Centro de Estudos da Al Jazeera observou que o Paquistão era “influente o suficiente para ser ouvido”, embora não tivesse poder para impor condições a nenhum dos lados. Ironicamente, essa limitação reforçou a credibilidade de Islamabad. Sua incapacidade de dominar o processo reduziu a percepção de ameaça por parte de todas as partes envolvidas. A declaração conjunta do Paquistão com a China, de 31 de março, propondo uma estrutura de cinco pontos para a redução da tensão, reforçou essa imagem, sinalizando que Islamabad poderia coordenar-se com as grandes potências sem se submeter totalmente a nenhum bloco geopolítico específico.

A importância do esforço de mediação do Paquistão residia menos nas perspectivas imediatas de um acordo do que no que o Acordo de Islamabad revelou sobre a geometria em transformação do próprio sistema internacional.

Pela primeira vez desde a Revolução Iraniana de 1979, os Estados Unidos e o Irã mantiveram contato direto de alto nível. As negociações de 11 a 12 de abril de 2026 reuniram uma delegação estadunidense de alto escalão, liderada pelo vice-presidente JD Vance, e uma delegação iraniana de 70 membros, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

A conquista foi reconhecida internacionalmente justamente por parecer tão improvável. O Conselho de Relações Exteriores caracterizou o sucesso do Paquistão como algo que as grandes potências e as organizações internacionais não conseguiram alcançar por quase meio século. Mas o significado mais amplo do Acordo de Islamabad reside na forma como ele refletiu a descentralização da iniciativa diplomática no âmbito do sistema internacional contemporâneo.

Cada vez mais, as crises geopolíticas não são mais gerenciadas exclusivamente por meio dos canais tradicionais das grandes potências. À medida que as potências maiores se tornam mais polarizadas e estrategicamente limitadas, os Estados capazes de manter relações simultâneas entre blocos rivais adquirem influência temporária, mas significativa. Islamabad associou seu nome a uma das aberturas diplomáticas mais importantes na geopolítica recente do Oriente Médio precisamente porque o sistema diplomático mais amplo havia se tornado fragmentado demais para que a mediação convencional funcionasse sem obstáculos.

O Paquistão demonstrou competência na criação de canais e na manutenção do diálogo, mas o confronto entre Irã e EUA permaneceu enraizado em concepções incompatíveis de ordem regional, soberania, dissuasão e arquitetura de segurança. Washington buscava restrições duradouras às capacidades nucleares do Irã, juntamente com garantias quanto à liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. Teerã buscava o alívio das sanções, reconhecimento estratégico e proteção contra pressões militares externas. O Stimson Center descreveu essas posições como “maximalistas”, mas a dificuldade ia além da rigidez nas negociações.

O confronto estava inserido em um sistema regional mais amplo envolvendo Israel, as monarquias do Golfo, rotas comerciais marítimas, redes de proxies e a competição entre grandes potências. A postura militar independente de Israel introduziu um ator importante totalmente fora da esfera de influência do Paquistão, enquanto os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo continuavam buscando suas próprias garantias de segurança e estruturas de compensação. A declaração conjunta de Islamabad com a China, de 31 de março, reconheceu implicitamente essas limitações.

A comparação entre os esforços de mediação do Paquistão em 2026 e seu papel na aproximação sino-americana de 1971 é, portanto, reveladora e serve de alerta. Em ambos os casos, o Paquistão obteve influência não por meio do domínio material, mas por ocupar uma posição estrategicamente valiosa em um ambiente geopolítico fragmentado. Depois de facilitar a aproximação entre Washington e Pequim, o Paquistão não manteve um papel central duradouro na própria relação sino-americana. Assim que surgiram mecanismos de comunicação direta, a função de intermediário de Islamabad foi gradualmente diminuindo. A conquista histórica perdurou, mas a relevância estratégica que a produziu revelou-se temporária.

A mediação do Paquistão pode, em última análise, revelar-se historicamente significativa sem se tornar estruturalmente transformadora. Esse paradoxo é comum às potências intermediárias que atuam durante períodos de transição sistêmica. O Paquistão inseriu-se em uma das crises geopolíticas mais marcantes da década por meio de genuína habilidade diplomática e timing estratégico. Se essa relevância sobreviverá à própria crise, permanece uma questão totalmente diferente.

* Javairyah Aatif é especialista em mídia digital e defesa de políticas públicas no Instituto de Pesquisa Política de Islamabad (IPRI)