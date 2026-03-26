247 - O jornal Brasil de Fato anunciou o início de uma parceria estratégica com o Clube de Discussão Internacional Valdai, um dos principais centros de formulação da política externa russa, com o objetivo de ampliar o debate geopolítico global e confrontar narrativas dominantes sobre a Rússia. A iniciativa surge em um contexto internacional marcado por transformações profundas, descritas pelo assessor especial da Presidência, Celso Amorim, que afirmou: “A ordem internacional acabou! Seja do ponto de vista do comércio ou da paz e da segurança. Teremos que nos adaptar a isso, e não será fácil”.

A nova colaboração prevê a publicação regular de análises produzidas por especialistas do Valdai, ampliando o acesso a perspectivas alinhadas ao chamado Sul Global. Segundo a diretora-executiva do Brasil de Fato, Nina Fideles, a parceria vai além de uma cooperação pontual. “Mais do que uma colaboração pontual, trata-se de um intercâmbio editorial que combate narrativas hegemônicas sobre a Rússia e fortalece a circulação de perspectivas comprometidas com a soberania dos povos e a construção de um mundo multipolar”, afirmou.

Origem e transformação do Clube Valdai

Fundado em 2004, o Clube Valdai surgiu com o propósito de aproximar a Rússia do sistema internacional, promovendo o diálogo com intelectuais ocidentais interessados em compreender o país. Com o passar dos anos, no entanto, a instituição acompanhou mudanças estruturais na política externa russa e passou a desempenhar um papel central na crítica ao modelo unipolar liderado pelos Estados Unidos.

Sergey Karaganov, presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia e um dos fundadores do Valdai, sintetiza essa transformação ao afirmar: “Estamos apoiando a libertação do mundo do jugo ocidental… A era em que tentávamos nos integrar à ordem criada pelo Ocidente acabou. Quanto antes cortarmos essa dependência mental, melhor”.

Ampliação do debate a partir do Sul Global

Com a nova parceria, o Brasil de Fato pretende não apenas divulgar a chamada “visão russa”, mas também inserir seus leitores em debates considerados centrais para a chamada “Maioria Global”, conceito utilizado por analistas russos como equivalente ao Sul Global.

Nina Fideles destacou o papel do jornalismo nesse processo: “Em um cenário de disputa informacional global, esse intercâmbio reafirma o papel do jornalismo como espaço de construção política e diálogo entre experiências, ao mesmo tempo em que avança na construção de caminhos recíprocos de publicação e conexão entre nossos públicos”.

A cooperação também foi celebrada por representantes do Clube Valdai. O diretor de programa da instituição, Oleg Barabanov, afirmou: “A cooperação entre os membros do Brics está no centro das nossas atividades de especialistas. É com honra e satisfação que saudamos a publicação de uma seleção de artigos do Valdai em língua portuguesa. Agradecemos ao Brasil de Fato pela colaboração”.

Nova coluna quinzenal reforça intercâmbio

Como parte da iniciativa, será lançada uma coluna quinzenal com conteúdos do Clube Valdai, sob curadoria do analista geopolítico do Brasil de Fato baseado em Moscou, Marco Fernandes. A proposta é consolidar um canal permanente de intercâmbio de ideias e análises voltadas à construção de uma ordem internacional policêntrica.

A parceria reforça o posicionamento editorial do veículo na defesa de um sistema internacional mais plural, ampliando a circulação de visões críticas ao atual arranjo global e fortalecendo conexões entre diferentes experiências políticas e sociais ao redor do mundo.