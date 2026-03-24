Chanceleres de Rússia e Irã mantêm entendimentos sobre crise no Golfo Pérsico

247 - O agravamento da situação no Golfo Pérsico, em meio à escalada militar na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, levou a uma nova rodada de articulações diplomáticas entre Moscou e Teerã. Em conversa telefônica realizada nesta segunda-feira (23), os chanceleres Sergey Lavrov, da Rússia, e Abbas Araghchi, do Irã, discutiram os desdobramentos da guerra e seus impactos regionais.

Segundo informações divulgadas pela agência Sputnik, com base em comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o contato ocorreu por iniciativa iraniana e teve como foco central a deterioração do cenário no Golfo Pérsico após ações militares atribuídas a Washington e Tel Aviv.

De acordo com o comunicado oficial, “a situação na região do Golfo Pérsico, que se deteriorou drasticamente como resultado da agressão dos Estados Unidos e de Israel, foi discutida”. O texto também destaca que o chanceler iraniano agradeceu o apoio russo no contexto da crise.

Durante a conversa, Lavrov classificou como inaceitáveis os ataques realizados contra a infraestrutura nuclear iraniana. Segundo o governo russo, essas ações representam riscos diretos à segurança de cidadãos russos na região e podem gerar consequências de grande escala. Ainda conforme o comunicado, ambos os lados expressaram preocupação com a possibilidade de expansão do conflito para outras áreas estratégicas, como o Mar Cáspio.

“A Rússia considerou inaceitáveis os ataques EUA-Israel à infraestrutura nuclear iraniana, afirmando que representam riscos à segurança do pessoal russo e podem ter consequências catastróficas”, informou o ministério. O documento acrescenta que houve “preocupação mútua sobre a perigosa propagação do conflito provocado por Washington e Tel Aviv para as águas do Mar Cáspio”.

Moscou também reforçou a necessidade de interrupção imediata das hostilidades. A posição russa, segundo o comunicado, defende que qualquer solução deve levar em conta “os interesses legítimos de todas as partes envolvidas, principalmente o Irã”. O país indicou ainda que seguirá essa orientação nas discussões no Conselho de Segurança da ONU.

Autoridades iranianas têm negado qualquer negociação com Washington. O presidente do Parlamento do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou: “Não houve negociações com os EUA, e notícias falsas estão sendo usadas para manipular os mercados financeiros e de petróleo e escapar do atoleiro em que os EUA e Israel estão presos”.

Apesar dessas declarações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente que houve conversas “muito positivas e produtivas” entre os dois países, indicando expectativa de avanços diplomáticos em curto prazo.