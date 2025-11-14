Rússia busca formar mais de 10 mil especialistas anualmente em IA

247 - Até 2030, a Rússia pretende formar mais de 10 mil especialistas em inteligência artificial (IA) anualmente. A declaração foi feita pelo primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, durante o fórum "Soluções Digitais", conforme divulgado no site oficial do governo. A reportagem é da TV Brics.



Mishustin anunciou o lançamento de uma nova linha de programas educacionais voltados para formar especialistas de nível "médio" em TI. Esses programas estão sendo desenvolvidos em colaboração com universidades e empresas de tecnologia. Até 2030, além dos especialistas, espera-se que pelo menos 3,5 mil desenvolvedores também sejam formados por meio desses programas.

"Nos últimos cinco anos, o número de graduados na área de tecnologia da informação aumentou 27%. Um a cada 10 alunos formados está se especializando nessa área. No ano passado, cerca de 130 mil pessoas foram admitidas em vagas orçamentárias para programas de TI"



Mikhail Mishustin

Primeiro-ministro da Rússia



A cooperação entre empresas e universidades abrange áreas como engenharia de software, microeletrônica, telecomunicações, comunicação espacial e sistemas de IA.



O primeiro-ministro também orientou o Ministério do Desenvolvimento Digital, Comunicações e Mídia da Rússia a desenvolver requisitos para a infraestrutura de nuvem destinada a sistemas corporativos e a estabelecer as condições para o acesso de IA aos serviços de nuvem nacionais para uso governamental e social.



Mishustin destacou ainda que a contribuição da indústria de TI para o PIB da Rússia quase dobrou nos últimos cinco anos, alcançando 2,4%. O setor de TI na Rússia emprega atualmente 1,1 milhão de pessoas.



No setor privado, as empresas estão utilizando tecnologias para otimizar processos, simplificar a logística e melhorar a interação com os consumidores. De acordo com Mishustin, o volume de comércio eletrônico aumentou mais de um terço no primeiro semestre de 2023, superando 5 trilhões de rublos (aproximadamente R$ 325 bilhões).