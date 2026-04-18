Rússia e Índia ampliam cooperação na área militar

247 – Rússia e Índia ampliaram sua cooperação na área militar com a entrada em vigor de um acordo intergovernamental que estabelece os procedimentos para o envio de militares, navios de guerra e aeronaves militares ao território uma da outra. A informação foi publicada pela agência russa TASS, com base em documento divulgado no portal oficial de informações jurídicas da Rússia.

Segundo a TASS, o acordo foi assinado em fevereiro de 2025, enquanto a lei de ratificação pela Rússia foi aprovada em dezembro do mesmo ano. O texto oficial informa que o pacto “entrou em vigor em 12 de janeiro de 2026”.

O documento fixa limites objetivos para a presença simultânea de meios militares no território do Estado receptor e também no espaço aéreo correspondente. De acordo com uma de suas cláusulas, salvo entendimento diferente entre as partes, poderão estar presentes ao mesmo tempo até cinco navios militares do Estado remetente, dez aeronaves militares e até 3 mil integrantes de suas Forças Armadas.

Em um de seus trechos centrais, o texto estabelece: “Nos termos deste acordo, salvo se as partes decidirem de outra forma, não poderão estar presentes simultaneamente no território do Estado receptor e no espaço aéreo acima dele mais do que: cinco navios militares do Estado remetente, dez aeronaves militares do Estado remetente e 3 mil militares do Estado remetente”.

O acordo não trata apenas do deslocamento de pessoal e equipamentos, mas também de logística militar. Isso significa que o texto cria uma base jurídica mais clara para operações conjuntas e reduz obstáculos práticos à cooperação entre os dois países em diferentes frentes.

Os procedimentos definidos serão aplicados em exercícios militares conjuntos, treinamentos, missões de assistência humanitária e ações de resposta a desastres naturais e catástrofes provocadas pela ação humana. O texto também prevê a possibilidade de utilização dessas regras em outros casos, desde que haja acordo entre as partes.

Outro ponto relevante é que o documento simplifica o uso recíproco do espaço aéreo e a entrada de navios militares russos e indianos nos portos de ambos os países. Na prática, isso tende a dar mais agilidade e previsibilidade institucional às atividades bilaterais no campo da defesa.

A entrada em vigor do acordo reforça uma parceria histórica entre Rússia e Índia na área militar. Os dois países mantêm há décadas uma relação estratégica no setor de defesa, envolvendo fornecimento de armamentos, cooperação técnica e articulação em temas sensíveis da segurança internacional.

Ao estabelecer regras formais para a presença de tropas, aeronaves e embarcações militares em seus respectivos territórios, Moscou e Nova Déli aprofundam uma relação que já ocupa papel central na arquitetura geopolítica euroasiática. O pacto também indica a disposição dos dois países de fortalecer mecanismos próprios de coordenação em um cenário internacional cada vez mais marcado por disputas de poder e rearranjos estratégicos.

Com isso, Rússia e Índia passam a contar com um marco normativo mais robusto para organizar missões conjuntas, ampliar a cooperação logística e consolidar sua atuação coordenada em iniciativas militares, humanitárias e de resposta a emergências.