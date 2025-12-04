Tailândia pede apoio da Índia para entrar no BRICS como membro pleno

247 - A Tailândia solicitou à Índia apoio para conseguir a adesão plena ao BRICS. O comunicado foi emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da Tailândia após o encontro do chefe do órgão, Sihasak Phuangketkeu, com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar. A reportagem é da TV BRICS:

"O ministro [tailandês] das Relações Exteriores pediu à Índia que apoie o interesse do país em ingressar no BRICS durante a presidência indiana no grupo em 2026", informou o site do ministério.

Ambos os lados ressaltaram o avanço na cooperação desde que as relações bilaterais foram elevadas ao patamar de parceria estratégica. A Índia e a Tailândia mantêm uma interação ativa nas áreas de política, comércio, investimentos, ciência, tecnologia, inovação e exploração espacial.

Em 2024, durante a presidência da Rússia no BRICS, a Tailândia recebeu o convite para se tornar parceira da associação. O novo status foi oficializado em 1º de janeiro de 2025, por meio do formato BRICS+, que permite a países não membros participarem do diálogo.

A Índia, membro fundador e pleno do grupo, assumirá a presidência rotativa a partir de 1º de janeiro de 2026 e já começou a elaborar a agenda.

