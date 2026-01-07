TV 247 logo
      Tata Advanced Systems recebe encomenda para modernizar sistema do Exército indiano

      Contrato prevê revisão e atualização de lançadores múltiplos de foguetes e postos de comando, reforçando a capacidade operacional da artilharia da Índia

      Soldados do exército da Índia (Foto: Reuters/Adnan Abidi)

      247 - A Tata Advanced Systems foi selecionada pelo Exército da Índia para executar um amplo programa de revisão e modernização do sistema de armas Pinaka, um dos principais meios de artilharia do país. O contrato envolve o apoio à 510ª Advance Base Workshop (ABW) na atualização dos lançadores múltiplos de foguetes Pinaka de primeira geração atualmente em serviço, além dos Postos de Comando de Bateria (BCPs).

      Segundo a agência de notícias ANI, a formalização da parceria ocorreu nesta terça-feira, em Nova Délhi, durante uma cerimônia oficial na qual o Exército indiano entregou a ordem de fornecimento à Tata Advanced Systems. O acordo marca um novo passo na cooperação entre a indústria de defesa e as forças armadas indianas.

      De acordo com comunicado da empresa, o programa utilizará a experiência técnica da Tata Advanced Systems, o fornecimento de peças certificadas e a coordenação direta com os fabricantes originais dos equipamentos (OEMs). O objetivo é garantir alta disponibilidade e desempenho máximo de um dos sistemas de artilharia mais estratégicos do Exército indiano.

      Na fase inicial do projeto, a Tata Advanced Systems e a 510ª ABW realizarão conjuntamente uma revisão piloto de unidades selecionadas do Pinaka MLRS e de seus respectivos postos de comando. Após a conclusão dessa etapa, a responsabilidade pela revisão das demais unidades ficará a cargo da 510ª ABW, vinculada ao Corpo de Engenharia Mecânica e Elétrica (EME), enquanto a empresa fornecerá componentes críticos, assegurará a qualidade e prestará suporte técnico especializado.

      A Tata Advanced Systems destacou ainda sua atuação, em parceria com a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa da Índia (DRDO), no projeto e desenvolvimento do sistema Pinaka. Trata-se de uma arma de artilharia de fogo indireto, capaz de operar em qualquer condição climática e projetada para lançar grande volume de foguetes contra alvos estratégicos.

      A empresa informou que já entregou um número significativo de lançadores Pinaka, atualmente empregados de forma operacional pelo Exército indiano, o que amplia e consolida seu portfólio de sistemas de combate terrestre.

      O sistema Pinaka MLRS é instalado em um veículo de alta mobilidade com tração 8x8, compatível com as normas mais recentes de emissões. Entre suas características está o modo automatizado de disparo e deslocamento imediato, que permite lançar os foguetes e mudar rapidamente de posição, aumentando a capacidade de sobrevivência e a eficácia do sistema em terrenos difíceis.

