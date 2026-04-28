Bella Campos quebra o silêncio sobre Cauã Reymond e denuncia misoginia na TV Globo

247 - Bella Campos revelou detalhes inéditos sobre os conflitos envolvendo Cauã Reymond e denunciou episódios de misoginia nos bastidores de uma novela da TV Globo, ao comentar as dificuldades enfrentadas durante o projeto e o impacto dessas situações em sua experiência profissional, conforme relatado em entrevista à jornalista Maria Fortuna, do jornal O Globo. A entrevista trouxe o posicionamento da atriz meses após o fim da produção, com críticas diretas ao ambiente interno da emissora e à condução do caso nos bastidores.

Relatos de misoginia e ambiente de trabalho

Ao recordar sua experiência, Bella Campos destacou que o maior desafio foi lidar com comportamentos que classificou como opressivos dentro da equipe. “Meu maior desafio dentro desse projeto foi ter que conviver com uma misoginia interna. Acho que isso era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento”, afirmou.

A atriz também ressaltou que o público desconhece o que acontece fora das câmeras. “As pessoas veem o resultado na tela, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto isso pode afetar o resultado. Eu me senti oprimida no começo”, disse.

Exposição da crise e postura pública

Bella contou que, após a repercussão das tensões nos bastidores, decidiu não esconder a situação. “Depois que muita merda foi ventilada, que todo mundo já sabia o que estava acontecendo, eu falei: ‘É isso, tá acontecendo um monte de confusão mesmo. Não vou ficar dando entrevista falando que tá tudo bem, porque não estava’”, declarou.

Ela também citou episódios que classificou como inadequados. “Não pode ser risível um homem levantar o braço no meio de uma gravação e perguntar: ‘Cheira aqui o meu sovaco e vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é. Um homem dizer: ‘Ah, mas você tem cara de que gosta do cheiro de homem’. Isso pra mim não é nada engraçado, mas eram por essas coisas que eu estava passando antes de tudo vir à tona”, afirmou.

Mudança de comportamento após repercussão

Segundo a atriz, a exposição pública dos conflitos alterou a postura de Cauã Reymond nos bastidores. “Depois que tudo veio à tona, as coisas foram mais controladas porque a pessoa ficou com medo de ser exposta. Então, eu parei de ser tão cerceada”, comentou.

Ela também criticou a tentativa de intimidação no ambiente profissional. “Querem que a gente tenha medo de uma porta fechada, de um espaço negado, mas minha porta não tá fechada nem um pouco”, disse.

Críticas à direção da emissora

Bella Campos ainda direcionou críticas ao comando da TV Globo, apontando falta de diálogo sobre o episódio. “Fiquei um pouco chateada com a maneira como as coisas se deram internamente, sabe? Solicitei reuniões, mas aí quem está na cadeira de comando? Homens brancos… que até hoje não entendi qual é esse pacto tão forte ali entre esses homens. Não consigo entender”, declarou.

Ela acrescentou que, apesar de conversas sobre novos projetos, o caso específico não foi tratado diretamente. “Já tive reuniões depois falando sobre projetos futuros, mas sobre essa situação específica nenhum homem conseguiu sentar na minha frente e conversar comigo sobre o que estava acontecendo”, afirmou.

Posicionamento e reação às críticas

A atriz também comentou sobre possíveis consequências de se posicionar publicamente. “Pra mim, sucesso é eu poder decidir o que vou fazer hoje, com quem vou estar, o que vou falar ou deixar de falar, entendeu? As pessoas querem muito que a gente tenha medo”, disse.

Encerrando o relato, Bella Campos afirmou não temer represálias na carreira. “Muitas vezes, quando eu me posiciono, falam ‘nossa, mas essa aí vai ficar na geladeira, no armário’. Amor, não tenho medo. Porque se eu tiver que ficar dentro dessa geladeira, eu vou construir um universo inteiro dentro”, concluiu.