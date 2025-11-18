Como um osso de galinha levou figurão do PCC para castigo de 30 dias em solitária

247 - Roberto Soriano, conhecido como Tiriça e ex-número dois do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi submetido a uma punição disciplinar de 30 dias de isolamento na Penitenciária Federal de Mossoró (RN). A decisão ocorreu após a Polícia Penal Federal localizar um osso de frango afi ado em sua cela. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

O objeto havia sido esculpido de forma a funcionar como uma faca. O temor era de que a peça pudesse ser usada para ataques contra agentes penitenciários, outros detentos ou até em uma eventual tentativa de fuga com refém. O episódio acendeu um alerta interno por envolver um dos nomes mais influentes da facção nos últimos anos.

Soriano está no sistema penitenciário federal desde que foi transferido do presídio de Brasília, onde também está preso o líder máximo do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola. A ida para Mossoró, ao lado de dois ex-líderes da facção — Abel Pacheco, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho — ocorreu após ruptura interna e aproximação desses detentos da ala rival à de Marcola.

Detentos sob custódia federal recebem seis refeições diárias, geralmente sem ossos. No entanto, algumas refeições servidas no chamado “panelão” podem excepcionalmente conter partes ósseas — circunstância que teria permitido que o ex-líder obtivesse o material.

Durante os 30 dias de punição, Soriano ficará completamente isolado. Ele perde o direito ao banho de sol de duas horas diárias e não poderá receber visitas familiares até o dia 11 de dezembro, quando o prazo disciplinar se encerra.

A Polícia Penal Federal não detalhou como o objeto foi descoberto nem se há indícios de planejamento de ataque ou fuga.