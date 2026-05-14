Kim Kataguiri defende prisão de Flávio Bolsonaro e diz que direita não pode ser refém de bandido

247 - O deputado Kim Kataguiri defendeu a prisão de Flávio Bolsonaro e afirmou que a direita “não pode ser refém de bandido”, ao comentar os áudios envolvendo o senador e Daniel Vorcaro, banqueiro preso por fraude bilionária. Kataguiri classificou Flávio como criminoso e cobrou responsabilização do filho de Jair Bolsonaro.

As declarações ocorreram no contexto da investigação que aponta que Daniel Vorcaro teria negociado aportes de até US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar uma produção cinematográfica ligada ao clã Bolsonaro.

Kataguiri afirmou que Flávio Bolsonaro “já deveria ter sido preso lá atrás, enquanto era deputado estadual, no rachadão da Assembleia Legislativa do Rio”. A fala faz referência ao caso das chamadas rachadinhas, investigação que mirou suposto esquema de desvio de salários de assessores no período em que Flávio exercia mandato na Alerj.

Ao comentar os áudios atribuídos às tratativas envolvendo Vorcaro e Flávio, Kim Kataguiri elevou o tom contra o senador e rejeitou a ideia de que setores da direita devam proteger figuras investigadas por pertencerem ao mesmo campo político. “Flávio já deveria ter sido preso e a direita não pode ser refém de bandido”, disse o deputado.

A menção a Daniel Vorcaro ampliou a repercussão do caso por envolver valores milionários e uma possível tentativa de financiamento de projeto audiovisual vinculado ao entorno político da família Bolsonaro. De acordo com a apuração mencionada, os aportes discutidos chegariam a US$ 24 milhões.