Brasil é o país convidado da maior feira de turismo de Portugal

247 - Após alcançar o recorde histórico de mais de 9 milhões de visitantes internacionais em 2025, o Brasil foi anunciado como o destino internacional convidado da 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a principal feira de turismo de Portugal. O evento será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março de 2026, em Lisboa, e marca um novo momento de projeção do turismo brasileiro no mercado europeu.

O anúncio foi feito a partir de informações divulgadas pela Embratur, pelo Ministério do Turismo e pela organização da BTL. A escolha reforça a posição estratégica do Brasil no cenário internacional e garante ao país papel central na programação da feira, com maior visibilidade institucional e foco na promoção da diversidade turística e na geração de negócios.

Protagonismo brasileiro na principal feira de turismo de Portugal

Na condição de país convidado, o Brasil contará com uma programação especial ao longo dos cinco dias da BTL 2026. A iniciativa prevê ações voltadas à valorização dos destinos nacionais, à ampliação de parcerias comerciais e ao fortalecimento da relação histórica entre Brasil e Portugal, um dos principais emissores europeus de turistas para o país.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o convite representa uma oportunidade estratégica para ampliar a presença brasileira no mercado europeu. “É uma honra e uma oportunidade para fortalecer ainda mais os nossos laços com o mercado europeu e fomentar mais negócios entre os dois países. O que levaremos a Lisboa é plural, vibrante e autêntico, feito de gente que sabe receber, de paisagens que renovam e de experiências que ficam na memória. Vivemos um momento extraordinário no turismo brasileiro, com crescimento recorde, ampliação da malha aérea e um compromisso com a sustentabilidade. Estamos colocando o Brasil em um novo patamar no cenário global, gerando empregos, oportunidades e desenvolvimento para nosso país”, afirmou.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou que a escolha do Brasil reflete o desempenho recente do setor. “A escolha do Brasil como país homenageado da BTL reafirma o excelente momento vivido pelo turismo nacional, que registrou a marca recorde de 9,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025 e que teve o maior crescimento de chegadas internacionais de todo o mundo, 37%. Nossa presença na BTL consolida a presença brasileira no mercado europeu, após a exitosa participação na Fitur, em Madri, e mostra que certamente teremos um 2026 tão marcante quanto 2025”, declarou.

A gestora coordenadora da BTL, Dália Palma, também ressaltou a relevância do Brasil no turismo global. “É com enorme satisfação que a BTL atribui ao Brasil a chancela de Destino Internacional Convidado da edição de 2026, reconhecendo a sua relevância estratégica no turismo global e o seu papel central na ligação entre Portugal, a Europa e os mercados internacionais”, afirmou. Segundo ela, a distinção amplia a visibilidade do país e valoriza “uma oferta turística diversa, qualificada e sustentável”.

Europa reforça papel estratégico no turismo brasileiro

A Europa ocupa atualmente a segunda posição entre os principais mercados emissores de turistas para o Brasil, atrás apenas da América do Sul. Em 2025, o número de visitantes europeus cresceu 20%, com destaque para Portugal, que aparece como o segundo maior emissor europeu. No total, 273.483 turistas portugueses visitaram o Brasil no ano passado, um crescimento de 25,251% em relação a 2024.

A conectividade aérea entre os dois países é apontada como um dos fatores centrais desse avanço. Portugal concentra a maior malha aérea europeia com o Brasil, com voos diretos a partir de Lisboa e Porto para cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Florianópolis, Manaus, Natal e Porto Alegre. As rotas são operadas por companhias como Azul, LATAM e TAP.

Campanha e estande reforçam presença brasileira

A participação brasileira na BTL 2026 também marcará o lançamento de uma nova campanha publicitária da Embratur em parceria com o Sebrae, voltada ao público europeu. Com o slogan “Para se renovar, não há lugar como o Brasil”, a ação terá foco no turismo regenerativo, no bem-estar e na reconexão com a natureza, destacando os biomas e experiências alinhadas às tendências globais do setor.

O Brasil contará ainda com um novo estande de conceito imersivo e sensorial, dedicado à promoção da diversidade de destinos e produtos turísticos. O espaço reunirá 24 coexpositores, com representantes de estados e cidades como Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Sebastião, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre e Foz do Iguaçu. A estrutura incluirá ações institucionais, ativações culturais, experiências gastronômicas e uma área voltada ao relacionamento com o trade internacional.

Além da feira, o país também participará da Galeria Visit Brasil, que ocorrerá em Lisboa entre 24 de fevereiro e 1º de março. Com o tema “Oceano”, a mostra propõe uma imersão nas paisagens marinhas brasileiras, conectando turismo regenerativo, bem-estar e esportes náuticos, como surf, kitesurf e mergulho, e reforçando o posicionamento do Brasil como destino alinhado à sustentabilidade e à valorização de seus ecossistemas.