Etiópia inicia construção do maior aeroporto da África

247 - O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou oficialmente neste sábado (10) a construção do Aeroporto Internacional de Bishoftu, que deverá se tornar o maior centro de aviação da África após sua conclusão. Uma vez concluído, o novo mega aeroporto da Etiópia deverá fortalecer a competitividade global da Ethiopian Airlines, a maior companhia aérea do continente, ampliar a conectividade da África no âmbito da Área de Livre Comércio Continental Africana, expandir corredores de comércio e turismo e posicionar o país do Leste Africano como um importante hub de aviação intercontinental. A companhia aérea estatal obteve o contrato para projetar o aeroporto de quatro pistas. O projeto foi inicialmente orçado em US$ 10 bilhões.

O primeiro-ministro, acompanhado por altos funcionários do governo, lançou a pedra fundamental da construção do aeroporto nas proximidades da cidade de Bishoftu, no estado regional de Oromia, cerca de 40 quilômetros ao sudeste da capital, Adis Abeba. Ao discursar na cerimônia, Abiy afirmou que o projeto faz parte da estratégia nacional para sustentar o rápido crescimento da aviação e fortalecer a posição do país como principal porta de entrada do transporte aéreo na África. “Gostaria de parabenizar todos por fazerem parte deste grande dia e por participarem de uma cerimônia tão alegre, que marca o início do avanço da Etiópia rumo à modernização, à prosperidade e ao entusiasmo pela mudança”, disse Abiy.

Ele observou que o novo aeroporto terá capacidade para atender 60 milhões de passageiros por ano quando a primeira fase da construção for concluída, dentro de quatro anos, e 110 milhões de passageiros anuais quando estiver totalmente finalizado. Segundo o primeiro-ministro, o Aeroporto Internacional de Adis Abeba Bole, que tem capacidade para receber cerca de 25 milhões de passageiros por ano, deverá atingir em breve seu limite máximo diante do atual ritmo de crescimento.

“A primeira fase do projeto do aeroporto contará com dois grandes terminais de passageiros, duas pistas paralelas, áreas de estacionamento com capacidade para 180 aeronaves, um hotel e um terminal de cargas capaz de movimentar 1,5 milhão de toneladas de mercadorias por ano, além de um centro de manutenção de aeronaves”, afirmou Mesfin Tasew, diretor-presidente do Ethiopian Airlines Group. De acordo com Tasew, a primeira fase do projeto também incluirá a construção de uma moderna rodovia de múltiplas faixas ligando o novo aeroporto a Adis Abeba, bem como uma ferrovia de alta velocidade de 38 quilômetros, com velocidades operacionais entre 120 e 200 km por hora. (Com agências).