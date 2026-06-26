O dia na Copa: França e Noruega duelam por liderança em sexta-feira decisiva

247 - A sexta-feira (26) da Copa do Mundo terá uma programação extensa, com seis partidas pela fase de grupos e confrontos importantes nos grupos G, H e I. A rodada começa às 16h, com Noruega x França e Senegal x Iraque, passa por Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha às 21h, e avança até a meia-noite de sábado (27), com Nova Zelândia x Bélgica e Egito x Irã.

As informações são da tabela de jogos enviada. Embora os dois últimos confrontos estejam oficialmente marcados para sábado (27), à 0h, eles integram a programação da noite de sexta-feira (26), em sequência direta aos jogos das 21h.

O principal destaque da tarde será Noruega x França, às 16h, pelo Grupo I. O confronto reúne duas seleções com forte potencial ofensivo e pode ter peso relevante na definição das primeiras posições da chave. A França entra em campo com a tradição recente de protagonista em Copas, enquanto a Noruega busca consolidar sua geração em um torneio de alto nível.

No mesmo horário, Senegal enfrenta o Iraque, também pelo Grupo I. A partida tem caráter decisivo para as duas seleções, especialmente em uma fase de grupos na qual cada ponto pode alterar o cenário de classificação. Senegal tenta confirmar a força do futebol africano, enquanto o Iraque busca competir por uma vaga na próxima etapa.

Às 21h, a rodada passa a ter foco no Grupo H. Cabo Verde encara a Arábia Saudita em um duelo importante para seleções que tentam ganhar espaço em uma chave competitiva. Para Cabo Verde, o jogo representa uma oportunidade de afirmação no cenário mundial. A Arábia Saudita, por sua vez, aposta em sua experiência recente em grandes competições para seguir viva na disputa.

Também às 21h, Uruguai e Espanha fazem um dos confrontos mais fortes da sexta-feira (26). O duelo reúne duas seleções campeãs mundiais e com tradição em competições internacionais. O Uruguai aposta em intensidade e força competitiva, enquanto a Espanha tenta impor seu estilo de posse de bola e controle das ações.

A programação segue à 0h de sábado (27), ainda dentro da faixa noturna iniciada na sexta-feira, com duas partidas do Grupo G. Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam em um duelo de perfis distintos. A seleção belga entra em campo com maior tradição recente em torneios internacionais, enquanto a Nova Zelândia tenta surpreender e pontuar em uma chave exigente.

No outro jogo da meia-noite, Egito e Irã também medem forças pelo Grupo G. A partida pode ser decisiva para o equilíbrio da chave, já que envolve duas seleções com histórico competitivo em suas regiões e ambição de avançar na Copa. O resultado pode influenciar diretamente a disputa por classificação e a composição das vagas para a próxima fase.

Com jogos distribuídos entre tarde, noite e madrugada, a programação da sexta-feira (26) pode ser determinante para o desenho dos grupos G, H e I. Além da pontuação, critérios como saldo de gols e confronto direto passam a ganhar peso crescente na reta final da fase de grupos.

Jogos da programação desta sexta-feira (26), no horário de Brasília:

16h – Noruega x França – Grupo I.

16h – Senegal x Iraque – Grupo I.

21h – Cabo Verde x Arábia Saudita – Grupo H.

21h – Uruguai x Espanha – Grupo H.

0h de sábado (27) – Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G.

0h de sábado (27) – Egito x Irã – Grupo G.

A rodada coloca favoritos sob pressão, abre espaço para surpresas e pode encaminhar classificações importantes em três grupos da Copa do Mundo.