Pepe Escobar aponta como o Irã foi roubado pela Fifa na Copa dos EUA

247 - O analista internacional Pepe Escobar apontou como o Irã foi roubado pela Fifa na Copa do Mundo após a anulação de um gol nos acréscimos do empate em 1 a 1 contra o Egito, em Seattle, resultado que eliminou a seleção iraniana da fase de 16-avos de final. A crítica foi feita em postagem publicada neste sábado (27).

Na publicação, Pepe Escobar afirmou que “o Irã foi roubado pela Fifa. Em solo americano” e citou declarações atribuídas ao ex-jogador inglês Alan Shearer, que classificou a decisão do VAR como uma das piores já vistas em uma Copa do Mundo. O lance ocorreu nos minutos finais da partida, quando a vitória colocaria o Irã na segunda posição do grupo G.

O confronto entre Egito e Irã terminou empatado em 1 a 1 na madrugada deste sábado, em Seattle. Com o resultado, a equipe africana avançou ao mata-mata como segunda colocada da chave. A seleção iraniana, por sua vez, chegou a três pontos, terminou em terceiro lugar no grupo G e ficou fora da zona de classificação entre os melhores terceiros colocados.

O lance decisivo ocorreu nos acréscimos. Após cruzamento para a área, a bola ficou viva depois de uma disputa envolvendo o goleiro Mostafa Shobeir. O volante Mohammad Ghorbani ainda foi travado pela defesa egípcia, mas a sobra ficou com o zagueiro Shojae Khalilzadeh, que finalizou para o gol e iniciou a comemoração iraniana.

Naquele momento, o placar de 2 a 1 levaria o Irã à segunda colocação do grupo e garantiria a equipe asiática na fase seguinte da Copa. A jogada, no entanto, foi revisada pelo árbitro de vídeo, e o juiz polonês Szymon Marciniak decidiu anular o gol, mantendo o empate.

Pepe Escobar reproduziu uma dura crítica atribuída a Alan Shearer sobre a atuação da arbitragem. “Essa é uma das piores decisões de VAR que já vi em uma Copa do Mundo. Se os árbitros não conseguem acertar um lance como esse com todos os replays disponíveis, então é preciso perguntar para que serve, afinal, o VAR”, disse o ex-jogador, segundo a postagem.

Shearer também destacou o peso esportivo e simbólico da decisão para a seleção iraniana. “Não estamos falando de um lateral ou de um escanteio. Estamos falando de um gol que poderia ter mudado a Copa do Mundo de uma nação inteira. Esse nível de incompetência é simplesmente inaceitável”, afirmou.

O ex-atacante inglês ainda cobrou responsabilização dos árbitros envolvidos no lance. “O árbitro e os responsáveis pelo VAR precisam ser responsabilizados. Não se pode tomar uma decisão dessa magnitude, esconder-se atrás da tecnologia e depois esperar que todos sigam em frente como se nada tivesse acontecido”, declarou.

Segundo a crítica reproduzida por Pepe Escobar, a anulação retirou do Irã um momento que poderia entrar para a história do futebol do país. “O Irã mereceu aquele momento. Os jogadores comemoraram, os torcedores comemoraram, e milhões de pessoas em casa acreditaram ter testemunhado a história. Então, em poucos segundos, uma decisão desastrosa arrancou tudo isso deles”, disse Shearer.

A fala atribuída ao ex-jogador também ressaltou as consequências humanas e esportivas de uma decisão de arbitragem em uma Copa do Mundo. “Isso não é apenas um erro; tem consequências. Carreiras, sonhos e anos de sacrifício podem ser destruídos por uma decisão errada. É por isso que o padrão do VAR precisa ser muito mais alto do que isso”, afirmou.

Com o empate, o Egito assegurou a vaga no mata-mata, enquanto o Irã ficou na terceira posição da chave. No ranking dos terceiros colocados, a seleção iraniana aparece em sexto lugar, atrás de Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina, Paraguai e Senegal, equipes já classificadas.

Para Shearer, conforme citado por Pepe Escobar, o episódio exige explicações do futebol internacional. “Se aquela decisão foi incorreta, então o futebol deve uma explicação ao Irã. Os árbitros entrarão em campo em outra partida na próxima semana, mas os torcedores iranianos se lembrarão desse momento pelo resto da vida. Essa é a verdadeira tragédia".