Rumo ao hexa: conheça o caminho da seleção brasileira nas próximas fases da Copa do Mundo

247 – A Seleção Brasileira já conhece o início de seu caminho no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Depois de encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 7 pontos, o Brasil voltará a campo no dia 29 de junho, às 14h de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos, contra o segundo colocado do Grupo F.

As informações são da ESPN, que detalhou o chaveamento da competição e os possíveis adversários da seleção comandada por Carlo Ancelotti nas próximas fases do Mundial. A final da Copa está marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

O Brasil confirmou a primeira posição do Grupo C nesta quarta-feira, 24 de junho, ao vencer a Escócia por 3 a 0 na última rodada. A vitória consolidou a campanha brasileira e garantiu uma posição favorável no cruzamento da segunda fase, equivalente aos 16 avos de final.

A seleção terminou empatada em pontos com o Marrocos, que também somou 7, mas ficou à frente pelo saldo de gols: 6 contra 3. Os marroquinos, que bateram o Haiti por 4 a 2 na rodada final, avançaram em segundo lugar.

Adversário do Brasil sairá do Grupo F

O primeiro rival brasileiro no mata-mata será o segundo colocado do Grupo F, que ainda será definido. A chave reúne Holanda, Japão e Suécia na disputa pelas principais posições.

A partida do Brasil será disputada em Houston, às 14h de Brasília, no dia 29 de junho. Trata-se do primeiro obstáculo da Seleção em sua tentativa de avançar rumo ao hexacampeonato mundial.

Caso vença, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o classificado do duelo entre o segundo colocado do Grupo E e o segundo colocado do Grupo I. Esse confronto está marcado para 30 de junho, às 14h de Brasília, em Dallas, nos Estados Unidos.

Assim, o caminho brasileiro já tem uma projeção inicial: vitória na segunda fase levaria a Seleção a uma partida contra uma equipe vinda dos grupos E ou I, em um chaveamento que ainda depende do fechamento das chaves restantes.

Campanha sólida aumenta expectativa pelo hexa

A classificação em primeiro lugar reforça a confiança em torno da equipe de Carlo Ancelotti. Após empatar com o Marrocos na estreia e vencer Haiti e Escócia nas rodadas seguintes, o Brasil chega ao mata-mata com campanha invicta e saldo positivo.

A vitória por 3 a 0 sobre os escoceses foi decisiva para assegurar a liderança da chave. O resultado também permitiu ao Brasil superar o Marrocos no critério de saldo de gols e evitar um cruzamento contra o primeiro colocado do Grupo F.

No novo formato da Copa do Mundo, com mais seleções, a fase eliminatória começa antes das oitavas de final tradicionais. A segunda fase reúne os classificados dos grupos e os oito melhores terceiros colocados, o que torna o chaveamento mais amplo e ainda sujeito a indefinições.

Marrocos também avança e terá outro caminho

O Marrocos, segundo colocado do Grupo C, seguirá por outro lado do chaveamento. A seleção africana enfrentará o primeiro colocado do Grupo F no dia 29 de junho, às 22h de Brasília, em Monterrey, no México.

Quem passar desse confronto enfrentará nas oitavas o vencedor de África do Sul x Canadá. A África do Sul terminou em segundo lugar no Grupo A, enquanto o Canadá avançou como segundo colocado do Grupo B.

Esse cruzamento mostra como o desempenho brasileiro na fase de grupos foi importante. Ao terminar em primeiro, o Brasil escapou do duelo contra o líder do Grupo F e ganhou um caminho inicialmente mais favorável no mata-mata.

Argentina e outras favoritas também têm posições definidas

A Argentina também já tem sua posição definida na próxima fase. A seleção de Lionel Messi terminou em primeiro lugar no Grupo J e enfrentará o segundo colocado do Grupo H, chave que ainda envolve Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

O jogo da Argentina está marcado para 3 de julho, às 19h de Brasília, em Miami. Caso avance, a equipe argentina enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre o segundo colocado do Grupo D e o segundo colocado do Grupo G.

Outras seleções importantes também já aparecem no chaveamento. A Alemanha, primeira colocada do Grupo E, enfrentará um dos terceiros colocados dos grupos A, B, C, D ou F. Os Estados Unidos, líderes do Grupo D, pegarão um terceiro colocado dos grupos B, E, F, I ou J.

O México, primeiro colocado do Grupo A, jogará contra um terceiro colocado dos grupos C, E, F, H ou I. A Suíça, líder do Grupo B, enfrentará um terceiro colocado dos grupos E, F, G, I ou J.

Terceiros colocados ainda podem alterar o chaveamento

Apesar de parte dos confrontos já estar definida, a configuração completa da segunda fase ainda depende da definição dos oito melhores terceiros colocados. Apenas esses oito avançam, o que mantém vários cruzamentos em aberto até o encerramento da fase de grupos.

Esse cenário exige cautela nas projeções. Embora o Brasil já saiba data, local e posição do adversário — o segundo colocado do Grupo F —, o nome do rival ainda depende dos resultados finais da chave.

A partir daí, o percurso brasileiro poderá ganhar contornos mais claros. O primeiro compromisso será em Houston; depois, em caso de classificação, o Brasil passará a mirar as oitavas de final contra uma seleção vinda dos grupos E ou I.

Final será disputada em Nova Jersey

Depois da segunda fase, a Copa do Mundo seguirá com oitavas de final, quartas, semifinais e final. A decisão está marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Para o Brasil, o caminho rumo ao hexa começa agora em clima de expectativa. A liderança no Grupo C, a campanha invicta e a vitória convincente sobre a Escócia colocam a Seleção em posição de destaque no mata-mata, mas o novo formato do Mundial exige regularidade desde o primeiro jogo eliminatório.