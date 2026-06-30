Secretário de Segurança dos EUA diz que comemorou eliminação do Irã na Copa: “fiz uma dancinha da vitória”

247 – A eliminação da seleção do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 provocou um novo episódio de tensão diplomática entre Teerã e Washington. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou ter comemorado a saída da equipe iraniana do torneio e disse que chegou a fazer uma "dancinha da vitória" após a confirmação da eliminação.

As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa sobre a organização do Mundial e geraram forte reação da Federação Iraniana de Futebol, que acusou as autoridades americanas de desrespeitarem princípios esperados de um país anfitrião de uma competição internacional.

Durante a entrevista, Mullin afirmou que a delegação iraniana foi a que mais trouxe dificuldades para as autoridades dos Estados Unidos ao longo da Copa.

"Estou feliz que tenha acabado e que eles não voltem. Talvez eu até tenha cantado uma música ou duas, ou feito uma dancinha da vitória", declarou.

Na sequência, o secretário comemorou o encerramento da permanência da equipe iraniana em território americano.

"Fiquei muito feliz quando conseguimos revogar os vistos deles e dizer que podiam deixar o território americano. Nenhuma equipe nos deu mais trabalho do que eles", afirmou.

Eliminação do Irã

A seleção iraniana encerrou sua participação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe empatou as três partidas disputadas e terminou em terceiro lugar na chave, atrás de Bélgica e Egito, ficando fora das oitavas de final.

A relação entre o governo dos Estados Unidos e a delegação iraniana já era marcada por restrições antes mesmo do início do torneio. As autoridades americanas determinaram que a equipe chegasse ao país apenas um dia antes da estreia e deixasse o território imediatamente após o fim de sua participação na competição.

Além disso, a seleção precisou modificar seu planejamento inicial, transferindo seu centro de treinamento de Tucson, no estado do Arizona, para Tijuana, no México.

Federação iraniana reage

As declarações de Mullin provocaram resposta da Federação Iraniana de Futebol. Em entrevista ao New York Times, um representante da entidade, que preferiu não se identificar, criticou o posicionamento do secretário americano.

"O fato de ele ter comemorado publicamente nossa eliminação demonstra, mais uma vez, que as autoridades americanas não respeitam o direito internacional nem os princípios esperados de um país anfitrião capaz de organizar um grande evento esportivo", afirmou.

O dirigente também declarou que a postura do secretário "diz mais sobre ele do que sobre a equipe iraniana", reforçando a crítica ao comportamento das autoridades do país-sede da competição.