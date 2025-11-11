Anac firma acordos para fortalecer integração aérea na América Latina

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) assinou dois acordos estratégicos durante a 26ª Assembleia da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (Clac), realizada entre os dias 8 e 10 de novembro em Punta Cana, na República Dominicana. A delegação brasileira foi liderada pelo diretor-presidente da agência, Tiago Faierstein.

As informações foram divulgadas pela Agência iNFRA, que destacou o caráter de integração regional dos compromissos firmados. O primeiro acordo, celebrado entre Brasil e Colômbia, trata do fortalecimento da cibersegurança na aviação, com ações de intercâmbio técnico, capacitação de profissionais e compartilhamento de boas práticas voltadas à proteção digital do setor aéreo.

O segundo documento assinado é um memorando multilateral voltado à liberalização dos serviços de transporte aéreo na América Latina. O pacto é considerado um passo importante para o avanço das políticas de “céus abertos”, que buscam facilitar a operação de voos entre os países da região, reduzindo barreiras e ampliando a conectividade aérea no continente.

Durante a assembleia, o Brasil apresentou sua candidatura à segunda vice-presidência da Clac, posição que atualmente ocupa em terceiro lugar. O evento também marcou a transição da presidência da comissão, que passou ao comando da República Dominicana, e contou com representantes da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci).

Com essas iniciativas, a Anac reforça o papel do Brasil como um dos protagonistas da integração aérea latino-americana, promovendo avanços técnicos e diplomáticos que fortalecem a aviação civil na região.