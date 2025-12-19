Claudia Sheinbaum pede que ONU impeça agressão dos EUA à Venezuela

247 - O governo do México reiterou sua posição histórica de não intervenção e defendeu uma atuação mais firme das Nações Unidas para evitar um agravamento do conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela. A manifestação ocorre em meio ao aumento das tensões na região do Caribe, após medidas anunciadas por Washington que elevaram o nível de alerta diplomático.

As tensões se intensificaram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um bloqueio “total e completo” de embarcações sancionadas que entram e saem da Venezuela, medida que provocou reações imediatas em diversos países da região.

A decisão norte-americana foi duramente criticada pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, que classificou o bloqueio como uma ação irracional voltada ao saque dos recursos naturais do país. O governo venezuelano também solicitou a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação, sem que, até o momento, haja uma resposta formal da organização internacional.

Do México, a presidente Claudia Sheinbaum reafirmou a rejeição a qualquer tipo de interferência externa e expressou a expectativa de que não haja uma intervenção militar na Venezuela. A posição mexicana ressalta que o respeito à soberania nacional e aos canais diplomáticos deve prevalecer como base para a resolução de conflitos internacionais.

Além de apoiar o pedido venezuelano por uma mediação multilateral, o governo mexicano apelou diretamente à ONU para que intervenha de forma ativa e trabalhe por uma solução pacífica que evite o derramamento de sangue.