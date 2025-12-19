Novo ataque dos EUA a embarcações no Pacífico deixa cinco mortos

247 - Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra duas embarcações suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no leste do Oceano Pacífico, resultando na morte de cinco pessoas. A operação ocorreu em águas internacionais e foi conduzida por forças militares norte-americanas, segundo comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (18).

A informação é da CNN Brasil, que divulgou comunicado do Comando Sul dos Estados Unidos detalhando a ação. De acordo com o órgão militar, a ofensiva foi executada na quinta-feira (18), pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear. “Em 18 de dezembro, sob a direção do Secretário de Guerra Pete Hegseth, a Força-Tarefa Conjunta Southern Spear realizou ataques cinéticos letais contra duas embarcações operadas por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais”, informou o comando em publicação na rede X.

Ainda segundo o comunicado, dados de inteligência indicaram que as embarcações navegavam por rotas conhecidas do tráfico. “Informações de inteligência confirmaram que as embarcações estavam transitando ao longo de rotas conhecidas”, acrescentou o Comando Sul. As autoridades militares também afirmaram que nenhum integrante das forças armadas dos Estados Unidos ficou ferido durante a operação.

Com esse ataque, o número total de mortos em ações semelhantes chega a pelo menos 104 pessoas, configurando o terceiro episódio do tipo registrado apenas nesta semana. As investidas fazem parte de uma campanha mais ampla denominada Operação Lança do Sul, que, segundo o governo de Donald Trump, tem como objetivo conter o tráfico internacional de drogas por rotas marítimas.

A ofensiva se insere em um contexto de intensificação das ações militares norte-americanas na América do Sul nos últimos meses, com especial atenção à Venezuela. O presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, tem acusado o país de se apropriar de petróleo, terras e outros ativos norte-americanos. Nesse cenário, o governo dos EUA deslocou milhares de soldados e um grupo de ataque de porta-aviões para a região do Caribe e determinou um “bloqueio total e completo” de petroleiros sancionados que entram e saem do território venezuelano.