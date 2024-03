Depois de Cuba, Evo Morales repudia o 'holocausto' em Gaza: 'EUA e Europa apoiam este ataque contra toda a humanidade'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales lamentou nesta quinta-feira (29) os disparos das forças israelenses que mataram mais de 110 pessoas na Faixa de Gaza enquanto elas aguardavam ajuda humanitária. O boliviano convocou a população do seu país a ir às ruas nos protestos que estão sendo marcados para o dia 2 de março, em solidariedade aos palestinos.

"O mundo inteiro contra o genocídio israelita contra o povo da Palestina. Israel, com o apoio dos Estados Unidos e de alguns países europeus, é responsável por este holocausto que é um ataque contra toda a humanidade. O povo deve continuar a denunciar e a exigir que estas atrocidades parem", escreveu.

Os ataques também receberam o repúdio de presidentes como Gustavo Petro (Colômbia) e Miguel Díaz-Canel (Cuba).

Lideranças como a primeira-dama Rosângela da Silva, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, repudiaram o massacre de Israel.

O ministro da Segurança Nacional do governo de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, afirmou que as Forças de Defesa Israelenses agiram de forma "excelente" e cobrou "apoio total" ao massacre.

Israel foi denunciado na Corte Internacional de Justiça, mas o genocídio continua em Gaza, onde mais de 30 mil palestinos morreram vítimas das forças israelenses.

Nos sumamos a la gran campaña que este 2 de marzo movilizará a todo el mundo en contra del genocidio israelí contra el pueblo de Palestina.



Israel con el apoyo de los Estados Unidos y algunos países europeos son responsables de este holocausto que es un ataque contra toda la… pic.twitter.com/QxTZ0Nz4Kz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 29, 2024

