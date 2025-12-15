EUA assinam acordo militar com Paraguai para treinamentos conjuntos

247 - O Acordo sobre o Estatuto das Forças (SOFA) assinado entre os Estados Unidos e o Paraguai vai permitir, entre outras medidas, a realização de treinamentos militares conjuntos e o compartilhamento de informações de inteligência, afirmou nesta segunda-feira (15) o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Rubio fez as declarações antes da cerimônia conjunta de assinatura do SOFA, realizada no Departamento de Estado ao lado do chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano.

"Este é um passo histórico em nossa parceria entre os dois países", disse Rubio. "O que assinamos hoje é um Acordo sobre o Estatuto das Forças que nos permite formalizar uma parceria que já existe... que nos permite treinar juntos. Que nos permite avançar na transferência de equipamentos de que eles precisam para sua própria segurança. Isso nos permite compartilhar inteligência em tempo real. Isso nos permite operar juntos quando necessário."

Em caso de contingências, o acordo também possibilitará respostas humanitárias rápidas, conforme necessário, especialmente diante de desastres naturais, acrescentou Rubio. O secretário descreveu ainda o Paraguai como um dos "aliados mais fortes" de Washington na região e no mundo.

Além de seus desdobramentos na área de segurança, o SOFA também deve abrir caminho para ampliar a cooperação econômica entre Washington e Assunção, disse Rubio, destacando o "enorme" potencial de prosperidade do Paraguai.

O anúncio surge em meio a tensões elevadas entre os governos dos EUA e da Venezuela e da região, com um aumento militar em grande escala dos EUA no sul do Caribe, ataques dos EUA a supostos barcos de tráfico de drogas e comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que operações terrestres podem começar em breve na Venezuela. (Com agências).