EUA impõem sanções a familiares e associados do presidente da Venezuela

Reuters - Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira sanções a familiares e associados de Nicolás Maduro e sua esposa, conforme Washington aumenta a pressão sobre o presidente venezuelano.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro dos EUA informou que impôs sanções a sete pessoas que, segundo ele, estão ligadas a Maduro e sua esposa. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou-os de "apoiar o narcoestado desonesto de Nicolás Maduro".

"Não permitiremos que a Venezuela continue a inundar nossa nação com drogas mortais", disse Bessent.

"Maduro e seus cúmplices criminosos ameaçam a paz e a estabilidade de nosso hemisfério. O governo Trump continuará a atacar as redes que sustentam sua ditadura ilegítima."

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Maduro e seu governo têm negado veementemente as ligações com o crime e dizem que os EUA estão tentando derrubá-lo para assumir o controle das vastas reservas de petróleo da Venezuela.

Nos últimos meses, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, tem aumentado a pressão sobre Maduro, reforçando a presença militar no sul do Caribe.

Os EUA realizaram ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região, apreenderam um petroleiro sancionado na costa da Venezuela e Trump declarou um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

O presidente norte-americano também disse repetidamente que os ataques em terra na Venezuela estão chegando em breve.

A ação desta sexta-feira sancionou parentes de Carlos Erik Malpica Flores, sobrinho da esposa de Maduro, Cilia Flores. Os EUA dizem que Malpica Flores estava envolvido em um esquema de corrupção na empresa estatal de petróleo PDVSA. Ele foi sancionado por Washington na semana passada.

Sua mãe -- irmã da esposa de Maduro -- bem como seu pai, sua irmã, sua esposa e sua filha foram alvo de sanções nesta sexta-feira.

O Tesouro também prorrogou até 3 de fevereiro uma licença geral que protegia a refinaria Citgo Petroleum, de propriedade venezuelana, de credores, que deveria expirar em 20 de dezembro. Foi uma prorrogação muito mais curta do que a última emitida pelo Tesouro em junho, que tinha uma duração de seis meses.