Forças Armadas da Venezuela pedem retorno à normalidade e defendem ordem constitucional

247 - As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) convocaram a população venezuelana a retomar, de forma progressiva, as atividades econômicas, laborais e educacionais nos próximos dias. O chamado foi feito pelo vice-presidente setorial de Defesa e Soberania, general em chefe Vladimir Padrino López, durante a leitura de um comunicado oficial transmitido em cadeia nacional.

A informação foi divulgada originalmente pela teleSUR, que acompanhou o pronunciamento do alto comando militar e detalhou o conteúdo do documento apresentado ao país. Na declaração, Padrino López afirmou que “a pátria deve seguir o seu caminho constitucional”, ao reforçar a defesa da legalidade institucional e da estabilidade política na Venezuela.

O general também fez um apelo direto à sociedade para a preservação da tranquilidade e da convivência pacífica. “Convoco o povo da Venezuela à paz e à ordem, a não cair na guerra psicológica e no medo que querem nos impor”, declarou, ao alertar para tentativas de gerar instabilidade por meio da desinformação.

O comunicado da FANB foi emitido em atenção à decisão da Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça, de sábado (3), que designou Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vice-presidenta executiva da República, para assumir, de forma interina, todas as atribuições, deveres e faculdades da Presidência. Segundo o texto, a medida está fundamentada na Constituição venezuelana e nas leis orgânicas que regem os estados de exceção e a segurança nacional.

No documento, a instituição militar expressa apoio unânime à decisão do Judiciário e manifesta respaldo integral ao Decreto de Estado de Conmoción Exterior em todo o território nacional. A FANB afirma que atuará para garantir a governabilidade, manter a ordem interna e preservar a paz, mobilizando todas as suas capacidades de defesa.

Antes da leitura oficial do comunicado, Padrino López reiterou o apelo para a normalização da vida cotidiana no país. “Convoco o povo da Venezuela a retomar suas atividades laborais e educacionais nos próximos dias”, afirmou, reforçando a necessidade de continuidade institucional. O general acrescentou que “a pátria deve seguir seu trilho constitucional”.

Ainda segundo o pronunciamento, na segunda-feira (5), as Forças Armadas acompanharão o ato constitucional de instalação da Assembleia Nacional para o próximo período legislativo, considerado um momento central do calendário institucional do país.

Para cumprir os objetivos estabelecidos, o alto comando militar anunciou a ativação da chamada “Colocação em Completo Apresto Operacional” em todo o espaço geográfico nacional. De acordo com o comunicado, a medida busca integrar os elementos do Poder Nacional para “enfrentar a agressão imperial” e formar “um único bloco de combate”, com o objetivo de assegurar a independência e a soberania da Venezuela.

O texto oficial foi concluído com consignas tradicionais do processo político venezuelano, reafirmando princípios de soberania e identidade nacional, como “Independência e Pátria Socialista” e “O sol da Venezuela nasce no Esequibo”.