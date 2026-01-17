Mauro Vieira cita os principais eixos do acordo Mercosul-UE e alerta para o cenário global

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, citou neste sábado (17), em Assunção, no Paraguai, os principais eixos do acordo assinado entre líderes do Mercosul e da União Europeia.

“O acordo propiciará ganhos tangíveis: mais empregos, mais investimentos, maior integração produtiva, acesso ampliado a bens e serviços de qualidade, inovação tecnológica e crescimento econômico com inclusão social”, disse o chanceler.

“O comércio é uma das dimensões da parceria entre Mercosul e União Europeia, lastreada em valores comuns. Democracia, Estado de Direito, respeito aos direitos humanos e proteção do meio ambiente estão plenamente refletidos no acordo que assinamos”.

Cenário global

Em seu discurso, Mauro Vieira também alertou para as tensões na política internacional. “O acordo representa um baluarte – erguido com sólida convicção no valor da democracia e da ordem multilateral – diante de um mundo batido pela imprevisibilidade, pelo protecionismo e pela coerção”, continuou.

“Em um cenário internacional marcado por incertezas e tensões, este acordo envia uma mensagem clara e positiva ao mundo: acreditamos na cooperação, no diálogo e em soluções construídas de forma coletiva”, acrescentou.

Mais benefícios

O acordo, disse o ministro, reveste-se “de uma dimensão verdadeiramente estratégica para a segurança econômica de nossas regiões – do Atlântico Sul ao Atlântico Norte”. “Contribuirá para diversificar parceiros, cadeias produtivas e fontes de suprimento, reduzir vulnerabilidades e ampliar a previsibilidade necessária ao crescimento”, pontuou.

Segundo o chanceler, durante as negociações “ficou claro o compromisso das duas regiões com a plena integração entre o comércio e o desenvolvimento sustentável”. “O acordo, assim orientado, fortalece os compromissos de nossos países com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, social e trabalhista”, ressaltou.

“Integra o Acordo, da mesma forma, um capítulo de excepcional significação sobre comércio e gênero. Esse capítulo dará especial impulso às políticas públicas de inclusão e empoderamento de mulheres e meninas em todos e cada um dos países de nossos blocos”.

Estatísticas

O Mercosul e a União Europeia criarão uma zona de livre comércio de 720 milhões de habitantes e somará um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 22 trilhões. A proposta deverá injetar R$ 37 bilhões na economia brasileira em cerca de dez anos, conforme previsões do Ministério das Relações Exteriores.

Pelo acordo haverá diminuição ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, que alcançam mais de 90% do comércio total entre os dois blocos.