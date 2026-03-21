Mauro Vieira diz que América Latina vive fase delicada e defende cooperação regional, alerta Vieira

247 - A América Latina e o Caribe atravessam um período de forte instabilidade e desafios complexos, na avaliação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em discurso nesta sexta-feira (20), o chanceler brasileiro destacou a necessidade de atuação conjunta entre os países da região para enfrentar questões globais que impactam diretamente o continente.

Segundo reportagem da CNN Brasil, durante reunião de chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Bogotá, Vieira afirmou que a região vive “uma das conjunturas mais delicadas de sua história” e reforçou que problemas como migração, crime transnacional e mudanças climáticas não podem ser enfrentados de forma isolada. Para o ministro, a cooperação regional é essencial para garantir respostas eficazes.

Críticas a intervenções e ações unilaterais

Durante a reunião, o ministro criticou episódios recentes de interferência externa na região. Ele ressaltou que esse tipo de prática já demonstrou, historicamente, consequências negativas.

“O histórico de intervenções externas na América Latina e no Caribe, com os seus nefastos resultados, não deixa dúvida: o retorno a esse passado não é a resposta aos desafios do presente”, afirmou Vieira.

O chanceler também fez críticas a respostas consideradas unilaterais, defendendo que soluções duradouras devem ser construídas com base no diálogo e na cooperação entre os países.

Integração regional como estratégia

Vieira destacou que a união entre os países latino-americanos e caribenhos é fundamental para reduzir vulnerabilidades diante de pressões externas. Segundo ele, a fragmentação enfraquece a capacidade de resposta da região. “A separação nos torna mais vulneráveis a ações desagregadoras. Juntos, fortalecemos nossas sinergias”, declarou.

O ministro reafirmou ainda a posição do Brasil contrária a bloqueios unilaterais e reiterou o apoio ao povo cubano. Ele também ressaltou que a região se consolidou, ao longo das últimas décadas, como uma zona de paz e cooperação.

Fortalecimento da CELAC e agenda internacional

Outro ponto central da fala foi a defesa do fortalecimento da CELAC como espaço estratégico de articulação política. Vieira também mencionou a importância de ampliar o diálogo com outras regiões, como África, China e União Europeia, além de criar mecanismos que garantam continuidade a essas iniciativas. Nos bastidores, o chanceler tem ampliado seu protagonismo na condução da política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Compromisso com o multilateralismo

Ao encerrar o discurso, Mauro Vieira reafirmou o compromisso do Brasil com o multilateralismo e com o fortalecimento das Nações Unidas. O ministro também mencionou o apoio brasileiro à candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da ONU.

A cúpula da CELAC segue neste sábado (21), em Bogotá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à capital colombiana na madrugada e participa do I Fórum de Alto Nível CELAC-África, com previsão de discurso na abertura do evento.