Pelo menos 8,6 milhões de venezuelanos vivem fora de seu país

247 - A Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V) apontou que existem pelo menos 8,6 milhões de venezuelanos vivendo fora de seu país de origem atualmente, como refugiados ou apenas como imigrantes. A informação foi publicada na Folha de S.Paulo.

Dos mais de 8,6 milhões, 6,9 milhões de venezuelanos migrantes e refugiados moram na América Latina - a última atualização desse número é de novembro de 2025. A R4V é uma rede composta por agências da ONU, sociedade civil, organizações religiosas e ONGs.

O país que mais recebeu venezuelanos foi a Colômbia, onde estão 2,8 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela. Em segundo lugar está o Peru, com 1,7 milhão.