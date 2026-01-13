Petroleira reafirma continuidade das operações da Rússia na Venezuela

247 - Principal gestora dos ativos petrolíferos de Moscou na Venezuela, a estatal russa Roszarubezhneft divulgou um comunicado para reafirmar o desenvolvimento de atividades no país sul-americano, atacado por forças dos Estados Unidos. Conforme a Opep, o território venezuelano tem cerca de 17% das reservas globais de petróleo, o que representa mais de 300 bilhões de barris.

De acordo com a TeleSUR, a empresa russa afirmou que o seu modelo de atuação prevê respostas eficazes a desafios emergentes. A estatal pretende ampliar a cooperação industrial e tecnológica com a Venezuela.

Números divulgados pelo site World Atlas apontou a Venezuela com 300,9 bilhões de barris de petróleo em 2024. A Arábia Saudita ficou em segundo lugar no ranking (266,5 bilhões) e pelo Canadá (169,7 bilhões de barris).

Na sequência da lista apareceram Irã (157,8 bilhões de barris), Iraque (150 bilhões de barris), Rússia (103,2 bilhões de barris), Kuwait (101,5 bilhões de barris), Emirados Árabes (97,8 bilhões de barris), EUA (48,5 bilhões de barris) e Líbia (48,4 bilhões de barris​​).