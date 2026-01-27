PSUV destaca que a prioridade número 1 da Venezuela é a libertação de Maduro e Cília Flores

247 - O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) reafirmou nesta segunda-feira (26), suas três prioridades centrais para o atual momento do país: a libertação do presidente constitucional Nicolás Maduro e da primeira combatente Cilia Flores, a consolidação da paz nacional e o impulso ao desenvolvimento socioeconômico. As diretrizes foram apresentadas durante uma coletiva de imprensa conduzida pelo ministro do Poder Popular para Relações Internas, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, que também exerce a função de secretário-geral da legenda governista.

Segundo a Telesur, Cabello falou em nome do PSUV e do governo venezuelano, reforçando o alinhamento político com a presidenta interina Delcy Rodríguez e com as iniciativas institucionais em curso.

Durante sua intervenção, Cabello destacou o chamado à união nacional feito por Delcy Rodríguez, ressaltando a necessidade de somar esforços para enfrentar os desafios do país. Segundo ele, a prioridade do governo é preservar a estabilidade interna e criar condições para a retomada econômica. Ao mencionar os impactos causados por eventos registrados em 3 de janeiro de 2026, o ministro afirmou que “devemos continuar trabalhando sem parar”, reforçando o compromisso do Executivo com as famílias afetadas.

O dirigente do PSUV reiterou o apoio do partido à presidenta interina e à sua convocação pela paz, enfatizando o vínculo histórico e social com o país. Em sua fala, Cabello declarou que “devemos amar o país que nos deu à luz”, ao defender a coesão nacional como elemento central para a reconstrução econômica e social da Venezuela.

No campo legislativo, o ministro explicou que a nova Lei Antibloqueio não representa prejuízo ao desenvolvimento econômico, mas sim um instrumento de fortalecimento da indústria petrolífera e da economia nacional. Ele afirmou que a reforma parcial da Lei de Hidrocarbonetos está integrada ao processo de atualização legislativa previsto pela Lei Antibloqueio e em conformidade com a Constituição venezuelana. Ao esclarecer o alcance das mudanças, Cabello afirmou que o objetivo é estimular a criação de empregos e o desenvolvimento industrial.

Ainda sobre o tema, o dirigente destacou o respaldo do PSUV às políticas conduzidas por Delcy Rodríguez.

Ao tratar da situação das pessoas privadas de liberdade, Cabello informou que até dezembro foram realizadas 808 libertações, resultado de ações determinadas pelo presidente Nicolás Maduro. Ele foi categórico ao afirmar que o país não tem presos políticos, mas pessoas que cometeram delitos.

O ministro também denunciou a atuação de algumas organizações não governamentais, alegando que estariam cobrando dinheiro dos familiares dos presos”. Ele classificou essas ONGs como “mafiosas e extorsionárias”.

Segundo Cabello, os cidadãos beneficiados pelas libertações da prisão serão incorporados ao trabalho produtivo, em linha com a política de reinserção econômica. Ele também convocou os participantes do programa Vuelta a la Patria a contribuir ativamente para o desenvolvimento nacional, reforçando a centralidade do trabalho como eixo da recuperação do país.

O ministro ainda ressaltou a atuação do presidente Nicolás Maduro na promoção do diálogo político e lembrou a realização de consultas populares voltadas à definição de projetos nacionais. Ao encerrar sua fala, reafirmou “a importância da Constituição para la nação e seu desenvolvimento”, destacando a Carta Magna como base do funcionamento institucional e do futuro econômico da Venezuela.