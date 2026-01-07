Rubio diz que plano dos EUA para a Venezuela terá três fases: 'estabilidade, recuperação e então transição'

247 - Os Estados Unidos definiram um plano em três etapas para a Venezuela que começa com a estabilização do país, passa por um processo de recuperação e culmina em uma transição política. A estratégia foi apresentada nesta quarta-feira (7) pelo secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, após a operação militar que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças dos EUA no último sábado (3).

Segundo a agência Reuters, a declaração de Rubio ocorreu após uma reunião com senadores estadunidenses, na qual o secretário detalhou os objetivos do plano do governo do presidente Donald Trump para o país sul-americano.

Plano busca evitar cenário de caos

Ao explicar a primeira fase da estratégia, Rubio destacou que a prioridade é garantir estabilidade imediata. “Não queremos que o país se transforme em um caos”, afirmou o secretário de Estado, ao comentar a necessidade de uma atuação inicial focada na ordem e na previsibilidade.

Recuperação econômica e acesso ao mercado

A segunda etapa do plano, segundo Rubio, é voltada à recuperação econômica da Venezuela. “A segunda fase será uma fase que chamamos de recuperação, e isso é garantir que as empresas norte-americanas, ocidentais e outras tenham acesso ao mercado venezuelano de uma forma justa”, declarou.

Reconciliação nacional e etapa de transição

De acordo com Rubio, esse processo de recuperação será acompanhado por iniciativas de reconciliação nacional. “Além disso, ao mesmo tempo, começar a criar o processo de reconciliação nacional na Venezuela, para que as forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou levadas de volta ao país, e começar a reconstruir a sociedade civil”, afirmou o secretário.

Ao concluir, Rubio ressaltou que o plano prevê uma etapa final de mudança política. “E então a terceira fase, é claro, será de transição”, disse, sem detalhar prazos ou mecanismos específicos para essa fase.