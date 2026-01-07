Após Maduro, EUA ‘sequestram’ petroleiro russo

247 - As autoridades dos Estados Unidos anunciaram o roubo do petroleiro anteriormente conhecido como Bella 1 por supostas violações a sanções, informou nesta quarta-feira (7) o Comando Europeu dos EUA (EUCOM, na sigla em inglês).

“O Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna anunciaram hoje a apreensão do M/V Bella 1 por violações das sanções dos EUA. A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte, com base em um mandado emitido por um tribunal federal norte-americano, após ter sido monitorada pelo USCGC Munro”, escreveu a conta oficial do EUCOM em publicação na rede X.

Mais cedo, o canal Fox News informou que forças norte-americanas abordaram o petroleiro, anteriormente conhecido como Bella 1 e que, segundo relatos, teria sido posteriormente rebatizado Marinera sob bandeira russa, em uma área entre as Ilhas Britânicas e a Islândia.

Após o roubo, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, disse que o bloqueio dos EUA ao petróleo venezuelano sancionado continua plenamente em vigor em todo o mundo. “O bloqueio ao petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em PLENO VIGOR — em qualquer parte do mundo”, escreveu Hegseth na rede X.

De acordo com a agência Reuters, o novo ato dos EUA deve tensionar as relações com Moscou.

Além do roubo do Marinera, os Estados Unidos apreenderam um petroleiro sem nacionalidade em águas internacionais do mar do Caribe, e a embarcação está sendo escoltada para território norte-americano, informou nesta quarta-feira o Comando Sul dos EUA.

“Em uma ação realizada antes do amanhecer desta manhã, o Departamento de Guerra, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, apreendeu sem incidentes um petroleiro motorizado da chamada frota obscura, sem nacionalidade e sob sanções. A embarcação interceptada, M/T Sophia, operava em águas internacionais e realizava atividades ilícitas no mar do Caribe. A Guarda Costeira dos EUA está escoltando o M/T Sophia para os Estados Unidos para a destinação final”, escreveu o canal oficial na rede X.

As exportações de petróleo da Venezuela, que caíram a um nível mínimo em meio ao bloqueio imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a todos os petroleiros sancionados, estão agora paralisadas porque os capitães dos portos não receberam pedidos de autorização para a saída de embarcações já carregadas, informou a Reuters no último domingo (4).

Mais cedo, em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, sequestrando o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. Trump anunciou que Maduro e Flores seriam julgados por suposto envolvimento com “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos. (Com informações da Sputnik).