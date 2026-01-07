EUA apreendem petroleiro russo "Marinera" após perseguição no Atlântico Norte

247 - Em uma operação no Atlântico Norte, forças dos Estados Unidos conseguiram apreender o navio-tanque de bandeira russa Marinera, alvo de uma tentativa de abordagem que se estendeu por semanas, reportou a RT.

A ação, conduzida pela Guarda Costeira dos EUA com apoio de unidades militares, ocorreu após uma perseguição de mais de duas semanas pelo oceano, período em que o navio — anteriormente chamado Bella 1 — mudou de rota para evitar a interceptação nas proximidades da Venezuela e passou a navegar sob a bandeira russa.

Segundo relatos, o petroleiro havia sido identificado pelas autoridades americanas como transportador de petróleo supostamente ligado a contratos com a Venezuela e ao Irã, violando sanções impostas por Washington. A embarcação resistiu a uma tentativa de embarque da Guarda Costeira no Mar do Caribe, forçando uma mudança de rota rumo ao Norte, onde acabou cercada por forças dos EUA no Atlântico.

Fotos publicadas pela RT no início da operação mostraram helicópteros militares sobrevoando o navio, numa clara tentativa de abordagem das forças americanas.

Autoridades dos Estados Unidos confirmaram que a operação foi realizada com um mandado de apreensão emitido por um tribunal federal norte-americano e que equipes de aplicação da lei federais já estão a bordo do navio.

O episódio se insere no contexto de uma série de medidas dos EUA para reforçar um bloqueio naval voltado a embarcações sancionadas que supostamente transportam petróleo venezuelano, intensificadas após o sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação militar norte-americana na capital Caracas.

A Rússia reagiu com manifestações de preocupação diplomática diante da perseguição prolongada do navio, que incluiu a presença de um submarino russo nas proximidades, segundo relatos de agências internacionais.