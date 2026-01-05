Trump afirma que Delcy só permanecerá no poder "se fizer o que deve"

WASHINGTON, 4 Jan (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez pode pagar um preço mais alto do que o líder capturado Nicolás Maduro "se ela não fizer o que deve", de acordo com uma entrevista à revista The Atlantic.

Inicialmente, Trump elogiou Rodríguez no sábado, após as forças norte-americanas prenderem o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa em Caracas. Rodríguez afirmou posteriormente, no entanto, que seu país defenderia seus recursos naturais.

"Se ela não fizer o que deve, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro", disse Trump, segundo a entrevista por telefone concedida ao chegar ao seu campo de golfe em West Palm Beach, na Flórida.

O presidente dos EUA defendeu sua decisão de prender Maduro à força, declarando à revista: "Sabe, reconstruir o país e promover uma mudança de regime, como queiram chamar, é melhor do que a situação atual. Não pode piorar."

Trump também afirmou que outros países podem estar sujeitos à intervenção norte-americana. "Precisamos da Groenlândia, com certeza", declarou ele sobre a ilha que faz parte da Dinamarca, um país membro da Otan.