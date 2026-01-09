Trump descarta indulto a Nicolás Maduro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende assinar um indulto para o líder venezuelano Nicolás Maduro, informou o The New York Times.De acordo com o jornal, em entrevista concedida recentemente, Trump foi questionado sobre a possibilidade de conceder indultos a diversas pessoas acusadas nos Estados Unidos, incluindo Maduro. Na ocasião, ele deixou claro que “não tem intenção de perdoar os mencionados”.

A declaração ocorre em meio a uma escalada dramática nas relações entre Washington e Caracas no início de 2026. Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram uma operação militar em solo venezuelano que resultou em ataques a instalações civis e militares na capital Caracas. O governo venezuelano classificou as ações norte-americanas como um ato de “agressão militar”.

A posição de Trump em rejeitar um eventual indulto a Maduro indica que não há sinal de clemência jurídica ao mandatário.