Trump disse que considera a Venezuela aliada e afirmou que pretende se reunir com representantes do país em breve

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que considera a Venezuela uma aliada "neste momento". Segundo a CNN Brasil, o mandatário estadunidense declarou que sua administração não quer a presença da Rússia ou da China na região. A fala foi feita após os ataques dos EUA ao país latino-americano, que resultaram no sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa no dia 3 de janeiro.

"No momento, eles parecem ser um aliado. E acho que continuará sendo um aliado e não queremos que a Rússia esteja lá. Não queremos que a China esteja lá", afirmou Trump. O presidente se referiu ao governo venezuelano e mencionou a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente encarregada perante a Assembleia Nacional da Venezuela na segunda-feira (5).

Encontro com representantes venezuelanos

Questionado sobre a possibilidade de encontros com autoridades venezuelanas, Trump disse que pretende se reunir em breve com representantes da Venezuela, embora ainda não haja definição sobre datas ou nomes. "Provavelmente em breve vou me encontrar com vários representantes da Venezuela. Nós não estabelecemos isso", comentou o presidente norte-americano.

"Mas o relacionamento que temos com as pessoas que atualmente comandam a Venezuela é muito bom", declarou Trump.

Reunião com líder da extrema direita

Na mesma fala, o presidente citou a líder da extrema direita venezuelana María Corina Machado, afirmando que ela deve chegar aos Estados Unidos na próxima semana. Segundo Trump, Machado dedicou a ele o Prêmio Nobel da Paz que recebeu no ano passado.