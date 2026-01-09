Marco Rubio diz que Venezuela só poderá gastar dinheiro do petróleo em produtos dos EUA

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que as autoridades venezuelanas irão comprar produtos estadunidenses com o dinheiro obtido com a venda de petróleo do país latino-americano.

“Tudo o que a Venezuela comprar com o dinheiro que obtiver do petróleo será adquirido dos EUA”, afirmou Rubio nesta sexta-feira (9) durante uma reunião com executivos de empresas do setor energético, de acordo com declarações divulgadas pelo canal RT. “Isso inclui desde equipamentos para a indústria petrolífera até alimentos, medicamentos e tudo o mais”, disse.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que “a Venezuela se compromete a fazer negócios com os Estados Unidos como seu principal parceiro”. O mandatário classificou a decisão como “sábia” e “muito boa para o povo da Venezuela e para os EUA”.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grandes proporções contra a Venezuela, sequestrando o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos. Caracas solicitou uma reunião de emergência da ONU em razão da operação norte-americana. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente encarregada perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.