Venezuela anuncia programa de moradias para vítimas dos terremotos

247 - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta segunda-feira (29) um conjunto de medidas voltadas à reconstrução das áreas atingidas pelos terremotos registrados em 24 de junho. As informações foram divulgadas pela Telesur, que informou a criação do Estado-Maior Geral para Acampamentos e Moradias Temporárias, responsável por coordenar a assistência às famílias desalojadas e acelerar os projetos habitacionais destinados às vítimas.

Segundo Delcy Rodríguez, uma das principais prioridades do governo venezuelano é garantir moradia às famílias que perderam suas casas em decorrência dos abalos sísmicos. "Um dos principais desafios decorrentes deste duplo terremoto ocorrido em 24 de junho" é o fornecimento de moradia, afirmou a presidente interina durante a apresentação das autoridades encarregadas da resposta à emergência.

Governo amplia resposta à tragédia

As operações de busca e resgate continuam nas regiões de Caracas, Miranda e La Guaira com a atuação conjunta de especialistas venezuelanos e brigadas internacionais.

Delcy Rodríguez anunciou a chegada de novos contingentes de resgate enviados por Cuba e Vietnã. Com os reforços, 30 países participam das operações de busca, salvamento e assistência humanitária no território venezuelano.

O governo também mobilizou engenheiros, arquitetos e especialistas para realizar inspeções nas edificações atingidas. Os trabalhos são coordenados pelo presidente da Comissão Presidencial, Francisco Garcés, e têm como objetivo verificar a segurança estrutural dos imóveis.

Sistema classifica imóveis conforme o nível de danos

As avaliações seguem um sistema de classificação por cores para definir o destino de cada construção.

Os imóveis classificados com a cor verde são considerados seguros para ocupação.

As edificações identificadas com a cor amarela apresentam danos parciais e passarão por recuperação por meio da Grande Missão Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, em conjunto com a Vice-Presidência de Obras Públicas e Serviços.

Já os imóveis classificados em vermelho foram considerados irrecuperáveis e deverão ser substituídos por novas unidades habitacionais.

O governo informou que já concluiu o cadastramento das famílias que perderam suas residências. Enquanto as soluções definitivas são implementadas, elas serão acolhidas em abrigos temporários.

Projetos habitacionais serão acelerados

O Ministério da Habitação e Habitat trabalha na elaboração de projetos urbanos para construir milhares de novas moradias até o fim deste ano. As iniciativas também incluem mesas de trabalho com organismos internacionais para definir áreas consideradas seguras e tecnicamente adequadas para novos empreendimentos residenciais.

Paralelamente, seguem os trabalhos de instalação de acampamentos provisórios destinados aos desabrigados. O Executivo implantou um sistema de identificação por impressões digitais para controlar o acesso aos locais e organizar o atendimento às famílias cadastradas, além de prestar apoio às pessoas que permanecem em parques públicos por receio de retornar às suas casas.

Balanço oficial aponta mais de 1,7 mil mortos

Mais cedo, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, apresentou um novo balanço da tragédia.

Segundo os dados oficiais, os terremotos deixaram 1.719 mortos, 5.034 feridos, 15.866 desabrigados e 22.619 pessoas afetadas. As inspeções estruturais identificaram 855 edifícios atingidos, dos quais 189 desabaram completamente e maios de 600 sofreram danos parciais ou graves.

O fornecimento de energia elétrica em La Guaira já foi restabelecido em cerca de 90% da região.

Ajuda internacional reforça atendimento às vítimas

A operação humanitária reúne 30 mil servidores públicos, 10.834 voluntários, 3.319 socorristas estrangeiros e representantes de 45 delegações internacionais.

De acordo com o governo, 75.238 famílias já receberam assistência, incluindo alimentação, água potável, transporte, atendimento médico e suporte psicológico. Destas, 12.402 pessoas passaram por triagem médica ou foram transferidas para hospitais em Caracas.

Na área logística, as autoridades contabilizam a distribuição de 7.237 toneladas de alimentos, 22.478 cestas alimentares, 754.038 litros de água e 707 toneladas de ajuda humanitária internacional, destinadas aos 15 grandes abrigos instalados em La Guaira e aos 50 acampamentos temporários montados na Grande Caracas.