De João Paulo a Francisco — Da norma ao afeto

Assistimos, nos últimos anos, à emergência de um discurso reacionário que denuncia uma suposta conspiração global contra a família. Segundo essa narrativa, as escolas teriam se transformado em trincheiras de doutrinação, os professores em agentes ideológicos e as crianças em alvos de uma estratégia de “erotização precoce”. No centro dessa cruzada está um inimigo difuso, mas poderoso: a chamada “ideologia de gênero”.

Esse sintagma não nasce no campo acadêmico, mas no interior da Igreja Católica, entre os anos 1990 e 2000, sob a influência decisiva do pontificado do Papa João Paulo II e da atuação da então Congregação para a Doutrina da Fé, liderada por aquele que mais tarde seria eleito o Papa Bento XVI. Trata-se menos de um conceito analítico e mais de uma construção retórica, forjada para reagir às transformações sociais impulsionadas pelo feminismo e pelos movimentos por direitos sexuais.

O pontificado de João Paulo II foi central nesse processo. Sua chamada “Teologia do Corpo” elevou a complementaridade entre homem e mulher à condição de fundamento da ordem social. A heterossexualidade deixou de ser apenas uma orientação entre outras para se tornar a base antropológica da humanidade. Nesse quadro, a homossexualidade aparece como desvio moral objetivo — ainda que se reconheça a dignidade da pessoa homossexual. Essa distinção — entre a pessoa a ser respeitada e o ato a ser condenado — permitiu à Igreja sustentar uma posição simultaneamente pastoral e normativa, mas também forneceu a base teórica para uma ofensiva cultural e política de largo alcance. O pontificado de João Paulo II semeou o mal, pois Jesus Cristo nunca julgou: ele acolheu a todos.

Essa ofensiva não ficou restrita ao plano doutrinário. Ela se traduziu em mobilizações contra políticas de igualdade de gênero, contra o reconhecimento de direitos a pessoas LGBT e contra a própria noção de que identidades de gênero possam ser socialmente construídas. O discurso da “ideologia de gênero” tornou-se, assim, uma poderosa ferramenta política: um rótulo capaz de produzir pânico moral, deslegitimar adversários e mobilizar setores conservadores em escala global.

É nesse ponto que a comparação com o Papa Francisco se torna inevitável — e reveladora.

Francisco não alterou formalmente a doutrina. A Igreja Católica continua afirmando que o matrimônio é entre homem e mulher e que os atos homossexuais são moralmente problemáticos. No plano teológico, portanto, há continuidade. Mas, no plano pastoral — e político — há uma inflexão significativa.

A famosa pergunta “quem sou eu para julgar?” não é um detalhe retórico: é um deslocamento de eixo. Se João Paulo II falava a partir da norma, Francisco fala a partir da pessoa. Se o primeiro estruturava um sistema moral, o segundo privilegia a relação concreta.

Essa diferença torna-se ainda mais evidente quando Francisco aconselha pais de filhos homossexuais: não rompam, não condenem, escutem, acompanhem. Em vez de reafirmar a norma, ele insiste na preservação do vínculo. Em vez da condenação, propõe o cuidado. Em vez da abstração moral, valoriza a realidade vivida.

Esse gesto aparentemente simples tem implicações profundas. Ele desloca o centro da discussão: da defesa de uma “família ideal” para a experiência real das famílias concretas. E, ao fazê-lo, introduz uma tensão inédita na própria Igreja: como sustentar uma doutrina que classifica determinados comportamentos como errados e, ao mesmo tempo, exigir que eles sejam acolhidos sem ruptura no interior da família?

Mais do que uma contradição, trata-se de um curto-circuito.

Porque o discurso antigênero — aquele que denuncia a destruição da família — depende da construção de um inimigo claro, de uma fronteira nítida entre o certo e o errado, entre o natural e o desviante. Já a postura de Francisco dissolve essas fronteiras ao recolocar no centro a complexidade da vida humana. Ele não nega a doutrina, mas esvazia sua função como instrumento de mobilização política agressiva.

Em outras palavras: João Paulo II ajudou a construir o arcabouço teológico que sustenta a reação conservadora contemporânea; Francisco, sem desmontá-lo, altera profundamente sua operacionalidade prática. Sai de cena a guerra cultural, entra o encontro. Sai a denúncia abstrata, entra o rosto concreto.

Isso não significa que a Igreja tenha abandonado suas posições tradicionais. Mas significa que já não fala da mesma maneira — e, em política, a forma de falar é parte essencial do conteúdo.

Talvez resida aí o ponto mais incômodo para os cruzados da “defesa da família”: quando o próprio Papa insiste em que pais não abandonem seus filhos homossexuais, toda a retórica do medo, da ameaça e da destruição perde força. Porque, diante da vida real, slogans não resistem.

E é justamente nesse terreno — o da experiência concreta, do afeto, da convivência — que o discurso reacionário encontra seu limite. Não por falta de coerência interna, mas por excesso de simplificação.

Entre a norma e o afeto, Francisco escolheu o afeto. E, ao fazê-lo, talvez tenha produzido a crítica mais eficaz — ainda que silenciosa — ao edifício ideológico erguido por seus predecessores.

De que lado você, leitor, ficará?